Канада приняла около 250 тысяч украинских беженцев

С начала полномасштабной войны россии против Украины в Канаду уже прибыли более 248 тысяч украинских беженцев. Об этом свидетельствуют данные пограничного агентства Канады.

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Отмечается, что по программе «Канадско-украинское разрешение на экстренные поездки» (CUAET), созданной в марте 2022 года, в Канаду прибыли 248 726 украинцев.

Эта программа дает право украинцам, убегающим от войны, на срочное получение трехлетнего разрешения на работу и проживание в Канаде, финансовую помощь и временное бесплатное поселение.

В общей сложности правительство Канады получило почти 1,2 млн заявок на эту визу, из которых уже утвердило более 960 тысяч.

Следует отметить, что прием новых заявок на эту программу уже завершен. Владельцы такой визы должны до конца марта приехать в Канаду, чтобы воспользоваться программой.

Напомним

«Минфин» писал, что Канада выделит более $2 миллиардов помощи Украине в этом году.

Кроме того, Канада выделит 60 млн канадских долларов (около $44 млн) на оборону Украины.