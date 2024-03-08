В феврале 2024 года украинский автопарк пополнили 3924 авто на аккумуляторных источниках питания (BEV). Относительно прошлого февраля спрос на электромобили вырос в 2,3 раза. Об этом сообщает «Укравтопром».
Украинцы стали покупать больше электрокаров. Самые популярные модели февраля
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При этом доля новых машин в регистрациях электрокаров, как и в прошлом году, составила 24%.
Основную массу зарегистрированных за месяц электромобилей составляли легковые авто — 3 881 шт.
- новых — 926 шт.,
- подержанных — 2955 шт.
Из 43 коммерческих электромобилей новыми были только 2 автомобиля.
Новые авто
В ТОП-5 новых электромобилей луны попали:
- Volkswagen ID.4 — 257 ед.;
- BYD Song Plus — 104 ед.;
- Honda eNS1 — 96 ед.;
- Nissan Ariya — 71 ед;
- Honda M-NV — 49 ед.
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Подержанные авто
ТОП-5 впервые зарегистрированных в Украине подержанных электромобилей:
- Nissan Leaf — 416 ед;
- Tesla Model 3 — 380 ед.;
- Tesla Model Y — 279 ед;
- Volkswagen e-Golf — 210 ед;
- Hyundai Kona Electric — 161 ед.
Всего с начала года свою первую регистрацию в Украине прошли 7,5 тыс. электромобилей, что в два с половиной раза больше, чем за аналогичный период в прошлом году.
Источник: Минфин
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