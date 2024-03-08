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8 марта 2024, 10:02 Читати українською

Украинцы стали покупать больше электрокаров. Самые популярные модели февраля

В феврале 2024 года украинский автопарк пополнили 3924 авто на аккумуляторных источниках питания (BEV). Относительно прошлого февраля спрос на электромобили вырос в 2,3 раза. Об этом сообщает «Укравтопром».

В феврале 2024 года украинский автопарк пополнили 3924 авто на аккумуляторных источниках питания (BEV).
Фото: pixabay.com

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При этом доля новых машин в регистрациях электрокаров, как и в прошлом году, составила 24%.

Основную массу зарегистрированных за месяц электромобилей составляли легковые авто — 3 881 шт.

  • новых — 926 шт.,
  • подержанных — 2955 шт.

Из 43 коммерческих электромобилей новыми были только 2 автомобиля.

Новые авто

В ТОП-5 новых электромобилей луны попали:

  • Volkswagen ID.4 — 257 ед.;
  • BYD Song Plus — 104 ед.;
  • Honda eNS1 — 96 ед.;
  • Nissan Ariya — 71 ед;
  • Honda M-NV — 49 ед.

Читайте также: Автомобили с ДВС теряют популярность: доля электромобилей выросла на 6%

Подержанные авто

ТОП-5 впервые зарегистрированных в Украине подержанных электромобилей:

  • Nissan Leaf — 416 ед;
  • Tesla Model 3 — 380 ед.;
  • Tesla Model Y — 279 ед;
  • Volkswagen e-Golf — 210 ед;
  • Hyundai Kona Electric — 161 ед.

Всего с начала года свою первую регистрацию в Украине прошли 7,5 тыс. электромобилей, что в два с половиной раза больше, чем за аналогичный период в прошлом году.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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