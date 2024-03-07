Минфин в феврале перечислил местным бюджетам почти 12 миллиардов

В феврале 2024 года Министерство финансов согласно бюджетному законодательству обеспечило перечисление межбюджетных трансфертов местным бюджетам в объеме 11,9 млрд грн, что составляет 94,9% от предусмотренных росписью ассигнований. Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

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В частности, базовая дотация перечислена в сумме 1,8 млрд грн (100% к росписи ассигнований). Дополнительные дотации перечислены в сумме 2,5 млрд грн (100% к росписи ассигнований).

Остатки средств на счетах местных бюджетов и бюджетных учреждений по общему и специальному фонду по состоянию на 1 марта составляют 139,1 млрд грн, что на 9 млрд грн больше, чем в январе.

Напомним

«Минфин» писал, что в 2023 году в общий фонд местных бюджетов поступило 441,9 млрд грн, что на 43,8 млрд грн больше, чем в 2022 году.