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7 марта 2024, 17:15 Читати українською

В феврале из-за Prozorro заключили договоров более чем на 40 миллиардов

В феврале 2024 года заказчики публичных закупок заключили 28 тысяч договоров на 42,8 млрд грн по результатам конкурентных торгов в Prozorro. Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики Украины.

В феврале 2024 года заказчики публичных закупок заключили 28 тысяч договоров на 42,8 млрд грн по результатам конкурентных торгов в Prozorro.

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Подробности

В прошлом месяце в Prozorro объявили 33,5 тыс. закупок на 74,3 млрд грн.

Наибольшие расходы запланировали направить на пищевые продукты (14 млрд грн), строительство и ремонт дорог (5,7 млрд грн), закупку электроэнергии (5,5 млрд грн), строительство и ремонт зданий (4,8 млрд грн), приобретение лекарств (3, 7 млрд грн).

Также через Prozorro объявили 295 закупок БПЛА на 771 млн грн и 4 тендера на строительство фортификационных сооружений на 127 млн грн.

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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bonv
bonv
7 марта 2024, 17:15
#
Крадуть зе-Prozorro.
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