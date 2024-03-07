Нацбанк назвал два источника роста реальных доходов украинцев

Реальные доходы украинцев росли за счет зарплат в частном секторе и индексации пенсий. Об этом говорится в макроэкономическом обзоре Национального банка за март.

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Поддерживает доходы домохозяйств также индексация пенсий с марта на около 8%.

При отсутствии официальных данных Госстата НБУ оценивал доходы по таким показателям как средняя пенсия, средняя зарплата для начисления пенсии от Пенсионного фонда Украины, единый социальный взнос (ЕСВ) общий, ЕСВ частного сектора, налог на доходы частных лиц (НДФЛ).

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По опросу малого и среднего бизнеса, проведенному Европейской бизнес ассоциацией, почти треть планирует увеличивать зарплаты в 2024 году, хотя подавляющее большинство не планирует изменения.

Напомним

По данным Госстата, средняя зарплата в четвертом квартале 2023 составила 19 231 гривен, что на 16,7% больше, чем за аналогичный период 2022 года.