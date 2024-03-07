В Киеве откроют станцию метро «Днепр», которая не работала два года

С завтрашнего дня, 8 марта, станция метро «Днепр» возобновит работу в обычном режиме. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

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График работы станции — с 05:41 до 22:36.

В КГГА также отметили, что, поскольку станция метро «Днепр» — наземная, поэтому во время воздушной тревоги будет закрыта для перевозок пассажиров из соображений безопасности.

Напомним

Станция «Днепр» не работала для перевозок пассажиров с начала полномасштабного вторжения.

Кроме этого, также долго не работала станция метро «Гидропарк», но ее открыли в апреле 2023 года.

В декабре 2023 движение поездов между станциями столичного метрополитена «Демеевская» и «Теремки» закрыли на время ремонта перегонного тоннеля. Ранее киевлянам назвали срок выполнения работ — полгода, но недавно директор Департамента транспортной инфраструктуры КГГА Руслан Кандибор заявил, что станции откроют до конца лета, максимум август-сентябрь 2024 года.