Способны ли хуситы обрезать Интернет для всего мира или, по крайней мере, для Европы

На этой неделе в Facebook и Instagram произошел глобальный сбой, который задел и Украину, а незадолго до этого в Красном море были повреждены Интернет-кабели. Многие обозреватели связали эти два события. Имеет ли такое мнение право на существование, и есть ли угроза глобальной связи, рассказал эксперт по кибербезопасности Константин Корсун.

Кабели и Facebook

Выводы о связи между повреждением кабелей и сбоем Facebook звучат примерно, как «Степан Петрович из Винницы так громко кашлял, что студентка медучилища Оксана из Винницы не сдала экзамен». Да, оба события касаются медицины. Но на этом все, прямая взаимосвязь отсутствует. Если не обнаружатся какие-то загадочные скрытые обстоятельства.

Но, технологически, эти два события — обрыв кабелей и сбой Facebook — находятся не просто в разных, а даже в противоположных плоскостях. Подводные кабели — это фундамент построения мирового Интернета, его чисто физическо-железячная основа. Приложения (типа ФБ) — это верхушка этой пирамиды. Согласно «модели OSI», между ними находится еще 5 (пять!) уровней: канальный, сетевой, транспортный, сеансовый, уровень представления. И только потом уровень приложений.

Как устроен мировой Интернет-трафик

Относительно степени воздействия на весь Интернет поврежденных в Красном море кабелей — можно посмотреть на рисунок. Из него совершенно очевидно, что это влияние достаточно низкое. В мире проложено более 500 подводных кабелей протяженностью более миллиона километров. И каждый год с ними случаются плюс-минус 100 инцидентов.

Как видно из рисунка, большинство кабелей идет между Северной Америкой и Европой.

В целом, мировая система кабелей устроена так, чтобы обрыв в одном месте не останавливал работу всей системы. Это, как вода: закрыл дырочку в одном месте — она найдет, куда течь, в других. Поэтому при повреждении одного кабеля трафик (обычно) автоматически перераспределяется на другие. Да, это немного увеличивает нагрузку на работающую часть системы. Но со временем кабели восстанавливают. И даже строят новые. Как правило, больше всего страдают от обрывов островные государства, к которым подведен только один кабель, и который в большинстве случаев перерезается вследствие неудачно брошенного судном якоря, а также из-за акул, цунами, землетрясений и тому подобного.

Как скоро восстанавливают подводные кабели? Сильно зависит от нескольких факторов: глубина прокладки поврежденного кабеля, характер дна, погодные условия, наличие вблизи ремонтного судна, кто владелец кабеля, есть ли бюджет на ремонт и т. д. Максимально быстро — несколько дней. Максимально долго — несколько месяцев.

В большинстве случаев, владельцы кабелей — частные компании. Что характерно: около 66% всех подводных трансконтинентальных кабелей Интернет принадлежат четырем гигантам: Microsoft, Google, Amazon, Meta. Но не торопитесь кричать «Ага, так вот почему упал Цукербук!». В данном случае поврежденные кабели принадлежат нескольким разным компаниям, среди учредителей которых AT&T, Verizon, Tata Communications.

Так кто же повредил кабели

Кто повредил кабели? Правительство Йемена отрицает свою причастность. Вполне может быть правдой, поскольку от повреждения кабеля Интернета они первыми могут испытать неудобства в доступе к Интернету.

Кто еще может сделать подобную диверсию? россия? Вполне в их стиле, хотя не очень понятно зачем, какая выгода от такой довольно недешевой операции.

Не нулевой также могла бы быть вероятность повреждения по причине естественных причин — но будь это один, ну, пусть, два кабеля. Но три кабеля одновременно — лично я не верю в такие совпадения. Здесь явно чей-то злой умысел. Вопрос только в том, кому это могло быть выгодно.

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Но глобально мировой Интернет — довольно стойкая штука, и серьезно повлиять на него перерезанием нескольких магистральных кабелей трудно. Но не невозможно. И страны террористического типа все активнее пытаются использовать это. Но, в принципе, если их на этом поймают, задокументируют и докажут умысел и вину, и если повреждения будут критическими — теоретически, такую страну-террорист можно было бы отключить от мирового Интернета. Или сильно обрезать скорость передачи данных для них. Этого они реально боятся, поэтому вряд ли кто-то признается. И уже были полупрецеденты.

Пока же все хорошо и с мировым Интернетом, и с ФБ, а связи между их сбоями я не вижу.