Нидерланды обязут трудоустроенных украинских беженцев платить личный взнос

Украинским беженцам, работающим в Нидерландах, скоро придется платить личный взнос в размере около 350 евро . Об этом сообщает нидерландская телерадиокомпания NOS.

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Взнос в 350 евро включает: 105 евро за воду, газ и электричество и около 242 евро взнос для людей, получающих питание по месту жительства.

Отмечается, что государственный секретарь Эрик ван дер Бург написал Палате представителей, что он выбирает «простую и понятную модель» по оплате услуг.

Также в ходе дебатов обсуждался вопрос о том, должны ли украинцы платить за аренду.

Стоит отметить, что в настоящее время украинцы еще не обязаны заключать договор по медицинскому страхованию, обязательный в Нидерландах по закону о медицинском страховании.

Напомним

«Минфин» писал, что правительство Нидерландов приняло решение выделить Украине 122 млн евро на боеприпасы, вооружение и кибербезопасность.