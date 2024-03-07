Как выбрать надежный банк для депозита в 2024 году

Накопить средства — задача не из простых. Но не менее важно их сохранить. Наиболее консервативным, но одновременно и наиболее надежным способом для этого являются банковские депозиты. К тому же можно не только сохранить свои средства, а даже определенным образом их приумножить.

Но возникает логичный вопрос — как среди украинских банков выбрать тот, который лучше оправдает себя на деле. Для этого нужно знать, на что обращать внимание при выборе финучреждения.

Критерии выбора банка для депозита

Выбирая финучреждение для размещения средств, следует обратить внимание на такие факторы:

Надежность банка. Едва ли не самый главный критерий. У финансовой организации должна быть соответствующая лицензия. К тому же банк должен входить в Фонд гарантирования вкладов. Это важно, поскольку в случае закрытия банка вкладчик сможет вернуть свои средства. Еще один важный момент — желательно, чтобы в банке была доля иностранного капитала. Это также является своеобразным залогом надежности.

Валюта вклада. Прежде чем размещать свои средства на депозите, стоит тщательно проанализировать предложения банков. Так, например, ставки по гривне обычно выше, а для вкладов в валюте — ниже. Поэтому следует все просчитать, чтобы узнать, какой именно доход реально получить.

Размер процентной ставки. Выбирать банк лучше всего с конкурентными и выгодными процентными ставками для депозитов. В 2024 году украинские банки предлагают преимущественно ставки в среднем от 15%. Однако это касается преимущественно депозитов на срок от 9 месяцев и без права досрочно расторгнуть договор. При этом доходность по долгосрочным депозитам в валюте не превышает 2−3%. При выборе финансовой организации нужно понимать и то, что сотрудничать с банком вы будете не один год. Поэтому следует внимательнее изучить услуги, которые там предлагают. Например, обмен валют, переводы за границу, условия по кредитам и тому подобное. Проанализируйте, какие именно услуги могут быть актуальными для вас в будущем и отталкиваясь от этого выбирайте банк.

Срок депозита. Это может быть как 3−4 месяца, так и год. Определите для себя, какие сроки являются оптимальными именно для вашей цели. Например, если вы хотите обеспечить для себя так называемую подушку безопасности, то лучше обратить внимание на краткосрочные депозиты сроком 3−4 месяца. Или же на депозиты с возможностью забрать средства досрочно. Хотя доходность в таких случаях и будет меньше (ориентировочно 8−10% годовых), но вы будете иметь доступ к своим средствам. Если же деньги вам не понадобились, депозит можно продлить. Еще один вариант — создать каскад краткосрочных депозитов с разным сроком окончания.

Минимальная сумма. Нужно убедиться, что она соответствует вашим возможностям. Условия украинских банков существенно отличаются, некоторые позволяют класть на депозит минимально от 50 000 грн, а некоторые — даже от 500 грн. Кстати, все актуальные условия удобно собраны на сайте «Минфин» в разделе «Депозиты». А для того, чтобы мы могли лучше понять ваши запросы и потребности, предлагаем вам пройти опрос по депозитам.

Доступность консультации. Услуги должны быть доступными для клиентов и чем легче их получить и чем проще связаться с менеджерами, тем лучше. Если это можно сделать не только в телефонном режиме, но и онлайн, это будет дополнительным преимуществом.

Открытость информации. Перед тем, как выбрать банк и сделать там вклад, нужно тщательно изучить всю информацию по предложению по депозиту. Это касается и самого договора. Соблюдение этого правила поможет в будущем избежать неприятностей, например скрытых комиссий или штрафов, если вы захотите расторгнуть договор досрочно.

Положительные отзывы. На первый взгляд этот критерий может показаться несерьезным, но на него следует обратить особое внимание. Так, например, не помешает спросить о банке у знакомых или друзей, которые пользуются его услугами. Они могут рассказать о том, как сотрудники финучреждения относятся к клиентам и к вкладам. Еще один вариант — изучить информацию о банке в интернете, например, на специализированных сайтах или тематических форумах.

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Поэтому даже в условиях полномасштабной войны депозиты — выгодный и надежный инструмент, который помогает хранить деньги украинцам. Их можно использовать, например, для накоплений на запланированную крупную покупку или для защиты своих сбережений от инфляции. Но к выбору банка следует подходить с особой внимательностью, а еще — с холодной головой. Чтобы тщательно все взвесить, выбрать оптимальную стратегию и получить свою выгоду.