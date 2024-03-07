Мировое автопроизводство в прошлом году выросло на 10%

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Каких авто производят больше

Наибольшая доля в мировом автопроизводстве принадлежит легковым автомобилям, которых в 2023 году было изготовлено 68,020 млн ед. (+11% к 2022 г.).

Легких коммерческих автомобилей в прошлом году в мире произведено 21,441 млн ед. (+9%).

В прошлом году в мире также было произведено 3,774 млн ед. (+14%) больших грузовых автомобилей и 310 тыс. ед. (+22%) автобусов.

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Кто самый большой автопроизводитель

Отмечается, что крупнейшим автопроизводителем в мире остается Китай, где за 2023 год было произведено более 30,1 млн. ед. автотранспорта, что на 12% больше, чем за 2022 год.

Второе место занимает США, с результатом — 10,6 млн ед. (+6%).

Третий результат продемонстрировала Япония — почти 9 млн ед. (+15%).

Также в первую пятерку попали: Индия — 5,8 млн ед. (+7%) и Южная Корея — 4,2 млн ед. (+13%).

Как сообщалось, в 2023 году украинцы приобрели 61 тыс. новых легковых автомобилей, что на 60,6% больше, чем в 2022-м, а также приобрели 11,3 тыс. новых грузовых и специальных автомобилей, что на 65% больше, чем в 2022 году.