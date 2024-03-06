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6 марта 2024, 15:45 Читати українською

«Универсал» обошел «Приват»: как изменилась сеть платежных карт в прошлом году

В прошлом году количество платежных карт выросло на 5,3 млн (+4,9%). В общей сложности их стало 115,1 млн. В то же время увеличилась и доля активных карточек на 5,8 млн (+12,6%). Об этом свидетельствуют данные НБУ. Несмотря на общий прирост платежных карт, количество эмитентов уменьшилось с 63 до 59, пишет FinTechInsider.

В прошлом году количество платежных карт выросло на 5,3 млн (+4,9%).

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Из списка эмитентов исчезли обанкротившиеся «УкрСтройИнвестБанк», «Конкорд Банк», «Айбокс Банк» и «Банк Форвард». В то же время среди эмитентов карточек появилось название «Агропросперис банка».

Кто нарастил количество карточек

Первым по количеству открытых карт в прошлом году оказался «Универсал Банк», который увеличил карточную сеть до 18,2 млн — плюс 3,7 млн карт или 25,6%, и увеличил количество активных карт до 8 млн — плюс 1,9 млн активных карт или 30%.

Вторым по динамике количества карт был государственный «Приватбанк»: карточная сеть банка выросла до 50,5 млн — плюс 2,5 млн карт или 5,1%, а сеть активных карт увеличилась до 28,2 млн — на 2,3 млн или 8,94 %.

Также один из самых больших приростов показали в «А-Банке», который в прошлом году увеличил общее количество карт до 5,8 млн — на 2,2 млн или 57,7%, а количество активных карт до 1,2 млн — на 0,5 млн или 72,6%.

Кто сократил сеть

Наибольшее сокращение карточной сети в прошлом году показал Райффайзен Банк. В целом за 2023 год банк сократил общее количество карт до 5,9 млн — на 1,1 млн карт или 15,9%. Сеть активных карточек банка осталась почти без изменений на уровне 2,3 млн — выросла почти на 9 тысяч или 0,4%.

Также карточную сеть номинально сократил «Таскомбанк» — общее количество карт банка упало до 1,1 млн — на 0,9 млн или 43,8%. В то же время его сеть активных карт наоборот выросла до 205 тысяч — почти на 73 тысяч карт или 54,8%.

Еще существенный отток в карточных клиентах зафиксировал национализированный «Сенс Банк» в прошлом году. Общее количество карточек банка сократилось до 2,6 млн — на 0,8 млн или 22,6%, а количество активных карт упало до 554 тысяч — на 193 тысяч или 25,85%.

Государственный «Ощадбанк» также зафиксировал незначительное падение общей карточной сети до 16,5 млн — на 466 тысяч или 2,7%. В то же время динамика по активным картам в банке в прошлом году существенно выросла до 7,4 млн — на 1,2 млн карт или 18,35%.

К теме: Второй год войны: объемы безналичных расчетов растут (инфографика)

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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37198534
37198534
6 марта 2024, 16:18
#
Так в чому обійшов? В кількості неактивних карток?
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