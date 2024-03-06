Второй год большой войны: объемы безналичных расчетов растут (инфографика)

В 2023 году, несмотря на продолжение полномасштабной войны, большинство операций с платежными картами в Украине были безналичными. Об этом свидетельствует анализ статистических данных за 2023 год по операциям с платежными картами, эмитированными украинскими банками и финансовыми учреждениями, проводимым НБУ в рамках выполнения функции оверсайта платежной инфраструктуры.

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Доля безналичных операций с карточками выше довоенной

Количество операций с использованием платежных карт, эмитированных украинскими банками и финансовыми учреждениями, за 2023 год составило 7 912,5 млн, а их общая сумма — 6 140,8 млрд грн. Из них в Украине осуществлено 91,9% от количества и 90,4% от суммы всех сделок с карточками.

За пределами Украины доля операций с платежными картами, эмитированными украинскими эмитентами, составляла 8,1% от количества и 9,6% от суммы всех операций с картами. За довоенный 2021 год доля сделок за рубежом была на уровне 3,8% от количества и 3,7% от суммы.

Такое увеличение доли операций с платежными карточками за границей обусловлено значительным количеством украинцев, которые в результате вынужденно покинули Украину (по данным ООН, за границей находится почти 6,5 млн украинских вынужденных переселенцев).

Всего в Украине и за рубежом осуществлено 7 397,2 млн. безналичных операций на сумму 3 980,0 млрд. грн.

То есть доля безналичных операций с использованием платежных карт по сумме в прошлом году достигла 65% в общей сумме операций с платежными картами. За довоенный 2021 год этот показатель составил 61%. Доля безналичных операций по количеству — 93,5% (за 2021 год — 90,1%).

Позитивная динамика свидетельствует, что платежная инфраструктура Украины обеспечивает бесперебойное и постоянное обслуживание безналичных операций с платежными картами, что позволяет сохранять высокий уровень доверия украинцев к безналичным расчетам.

Анализ распределения безналичных операций в Украине по их видам свидетельствует, что в 2023 году по-прежнему больше всего операций с использованием платежных карт приходилось:

по количеству — на расчеты в торговой сети — почти 70% (около 5,0 млрд сделок). Их сумма составила 40,4% всех безналичных операций;

по сумме — на переводы с карты на карту — 37,1% (или 1 478,6 млрд грн). Их количество находилось на уровне 10,1% всех безналичных операций.

Оплата товаров и услуг в интернете в 2023 году составила 18% по количеству и 16% по сумме всех безналичных операций с платежными картами. Это 646,5 млрд. грн. Средняя сумма одной сделки в Украине в 2023 году:

в торговой сети — 325 грн (в довоенном 2021 году — 238 грн),

по переводу с карты на карту — 1972 грн (1512 грн),

по оплате товаров и услуг в сети Интернет — 490 грн. (395 грн.).

Платежная инфраструктура

За 2023 год количество платежных терминалов в торговой и сервисной сетях по сравнению с 2022 годом увеличилось на четверть (25,1%) — до 449,5 тыс. (из них 445,9 тыс. шт. (99,2%) — бесконтактные терминалы). Это превышает количество платежных терминалов к концу довоенного 2021 года на 5,4%. То есть, терминальная сеть в Украине по количеству полностью восстановилась от потерь первого года полномасштабного вторжения.

Количество пунктов продаж и предоставления услуг, принимающих платежные карты, в частности в сети Интернет, по итогам 2023 года также почти на четверть (23,7%) превысило довоенный уровень и составило 459,7 тыс. (по состоянию на 31 декабря 2021 года — 371 ,6 тыс.). За 2023 год выросло почти на 2% и количество работающих банкоматов — до 15,8 тыс. В то же время это на 14,4% меньше, чем к концу довоенного 2021 года, что обусловлено временной оккупацией некоторых территорий Украины.

Эмиссия платежных карт

Также в прошлом году увеличилось и общее количество платежных карт, эмитированных украинскими банками и финансовыми учреждениями. По состоянию на 1 января 2024 г. она достигла 115,1 млн. Это на 5% больше по сравнению с итогами 2022 года.

Количество платежных карт, которые использовались для осуществления расходных операций в декабре 2023 года, составило 52,1 млн (45,3% эмитированных платежных карт). По сравнению с декабрем 2022 года в декабре 2023 года для осуществления расходных операций использовалось на 12,5% больше платежных карт.

В течение 2023 года продолжалась тенденция прошлых лет по росту количества бесконтактных активных платежных карт. Их количество в декабре 2023 года увеличилось на 17,1% по сравнению с декабрем 2022 года — до 30,6 млн карт. В общей сложности более половины (58,7%) активных платежных карт — бесконтактные.

Токенизированные платежные карты

Также сохраняют свою популярность и токенизированные платежные карты (NFC-технология). Так, в декабре 2023 года по сравнению с декабрем 2022 года их количество увеличилось на 57% — до 12,4 млн. То есть токенизирована примерно каждая четвертая активная платежная карточка (на конец довоенного 2021 года — только каждая шестая).

В результате около 90% от количества и суммы безналичных операций в торговой сети в 2023 году осуществлялись с использованием бесконтактной технологии оплаты и NFC-технологии.