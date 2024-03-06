Visa и Western Union подписали семилетнее соглашение

Visa заключила соглашение с Western Union, которое включает выпуск карт и предоставление дополнительных услуг, таких как продукты по управлению рисками. Об этом сообщает пресс-служба компании.

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Как отмечается в релизе Visa, благодаря этому новому соглашению клиенты Western Union получат возможность переводить средства на квалифицированные карты Visa и банковские счета своих знакомых и членов семьи. Клиенты Western Union из 40 стран мира смогут использовать сервис Visa Direct для отправки денег по всему миру.

Соглашение основывается на интеграции Western Union с Visa Direct в 2022 и 2019 годах, которая позволила американским и европейским клиентам направлять и/или получать средства напрямую держателям карт Visa за рубежом.

Кроме того, компании планируют выпускать дебетовые карты Western Union и Visa в Северной Америке, Азиатско-Тихоокеанском регионе, Латинской Америке и Европе.

Обе компании также сотрудничают над программой выплат для гуманитарных организаций и правительств с целью поддержки доставки средств во время стихийных бедствий. Программы предназначены для поддержки чрезвычайных и гуманитарных выплат, трансграничных пенсионных выплат, а также внутренних выплат и пособий.

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