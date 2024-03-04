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4 марта 2024, 18:35 Читати українською

Visa назначила нового регионального менеджера в Украине

Visa назначила Кристину Дорош старшей вице-президентом, региональной менеджеркой Visa в 17 странах, в том числе и в Украине. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Visa назначила Кристину Дорош старшей вице-президентом, региональной менеджеркой Visa в 17 странах, в том числе и в Украине.

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Дорош будет управлять операционной деятельностью Visa в Юго-Восточной Европе, Центральной Азии, Кавказе, Украине и Молдове.

Она сменила в должности Веру Платонову, которая переходит на новую позицию в рамках глобального направления Visa Money Movement в Северной Америке, говорится в сообщении.

Дорош имеет более 20 лет опыта работы в финансовых учреждениях. В Visa она присоединилась в 2016 году, возглавив региональное подразделение ключевых продуктов, отвечающее за ключевые карточные продукты Visa (дебетовые, кредитные и премиальные), разработку платформ лояльности, цифровые решения и push-платежи.

В 2019—2021 годах она занимала должность региональной менеджерки Visa на Кавказе, а затем возглавила бизнес компании в Центральной Азии.

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Источник: Минфин
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