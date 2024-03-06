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6 марта 2024, 13:29 Читати українською

Qualcomm повысила дивиденды 21 год подряд. В этот раз на 6,30%

Телекоммуникационная компания Qualcomm, представленная на фондовом рынке США, повысила дивиденды с $0,80 до $0,85 на обычную акцию. Об этом сообщает Yahoo Finance со ссылкой на отчет компании.

Телекоммуникационная компания Qualcomm, представленная на фондовом рынке США, повысила дивиденды с $0,80 до $0,85 на обычную акцию.

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Это увеличение будет применено после 21 марта 2024 года для квартальных дивидендов и повысит годовую выплату дивидендов до $3,40 обычной акции.

Криштиану Амон, президент и генеральный директор Qualcomm Incorporated, сказал: «Мы рады объявить об увеличении наших квартальных дивидендов. Мы остаемся преданными возврату капитала акционерам, содержащим также базовую линию выкупа акций».

Qualcomm 21 год подряд производит повышение выплат акционерам.

Бумаги компании, торгующиеся на NASDAQ, с начала года выросли на 15%, а за год рост составил почти 32%.

Источник: Google

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Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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veritas69
veritas69
6 марта 2024, 14:47
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Надо брать
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