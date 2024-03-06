Где украинцы хранят свои сбережения: рейтинг банков

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Сокращение объема

За месяц объем сократился на 28,9 млрд гривен за счет сокращения по требованию, а объем срочных депозитов остался на прежнем уровне. Незначительное сезонное сокращение вызвано тем, что граждане в январе тратят деньги, полученные в декабре в виде премий и других выплат.

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Где больше вкладов

Больше всего вкладов в государственном Приватбанке — 378,2 млрд гривен.

По данным НБУ, на втором месте государственный Ощадбанк — 184,3 млрд гривен на третьем частный Универсал Банк — 62,9 млрд гривен.

Далее следуют банк иностранной банковской группы Райффайзен Банк — 58,6 млрд гривен, Сэнс Банк — 46,6 млрд гривен и частный ПУМБ — 46,1 млрд гривен.