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6 марта 2024, 12:52 Читати українською

Где украинцы хранят свои сбережения: рейтинг банков

По состоянию на 1 февраля 2024 года в 63 банках хранилось 1 трлн 55 млрд гривен средств физических лиц (из которых средства до востребования — 665,6 млрд гривен). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Национального банка.

По состоянию на 1 февраля 2024 года в 63 банках хранилось 1 трлн 55 млрд гривен средств физических лиц (из которых средства до востребования — 665,6 млрд гривен).
Фото: depositphotos

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Сокращение объема

За месяц объем сократился на 28,9 млрд гривен за счет сокращения по требованию, а объем срочных депозитов остался на прежнем уровне. Незначительное сезонное сокращение вызвано тем, что граждане в январе тратят деньги, полученные в декабре в виде премий и других выплат.

Читайте также: Депозиты резидентов в украинских банках сократились на 2,1%

Где больше вкладов

Больше всего вкладов в государственном Приватбанке — 378,2 млрд гривен.

По данным НБУ, на втором месте государственный Ощадбанк — 184,3 млрд гривен на третьем частный Универсал Банк — 62,9 млрд гривен.

Далее следуют банк иностранной банковской группы Райффайзен Банк — 58,6 млрд гривен, Сэнс Банк — 46,6 млрд гривен и частный ПУМБ — 46,1 млрд гривен.

Где украинцы хранят свои сбережения: рейтинг банков

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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bonv
bonv
6 марта 2024, 13:00
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