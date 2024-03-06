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6 марта 2024, 11:26 Читати українською

С начала войны СБУ отбила более 9 тысяч кибератак

СБУ отразила более 9 тыс российских кибератак в течение 2022−2023 годов. Об этом в интервью Forbes сообщил руководитель департамента кибербезопасности СБУ Илья Витюк.

СБУ отразила более 9 тыс российских кибератак в течение 2022−2023 годов.

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«Россия масштабирует количество и качество атак — с 1400 в 2021-м до 4500 в 2022-м и 2023-м, — сказал Витюк. — И это я говорю только о мощных кибератаках, которые фиксирует и отражает именно СБУ».

У СБУ есть документы, свидетельствующие, что национальная система масштабирования киберагрессии в рф работает минимум с 2016-го.

Офицеры действующего резерва ГРУ и ФСБ обучают студентов кибернаступательных дисциплин в военных и технических вузах, рассказал Витюк.

После обучения офицеры российских спецслужб подбирают наиболее талантливых студентов, которые идут работать в ГРУ и ФСБ или работают на подряде под контролем. «Ни в другой стране мира нет такого, чтобы людей системно учили быть хакерами. россия начала с вузов, со временем дойдет и до школ», — сообщил Витюк.

Инвестиции россии в кибератаки измеряются миллиардами рублей. «И эта сумма продолжает расти. Они пытаются совмещать кинетические, психологические и кибероперации», — сказал Витюк.

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Источник: Минфин
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Комментарии - 3

+
+15
Олександр Олександрович
Олександр Олександрович
6 марта 2024, 11:37
#
Я так и вижу, стоят СБУ в ряд, сцепив руки и в них летят кибератаки, а они падая, истекая потом, стоят и отбивают. Взрыв кибератаки тут, взрыв там, а они стоят.
+
0
Tido oss
Tido oss
6 марта 2024, 11:44
#
Ахахахах
+
0
Олександр Олександрович
Олександр Олександрович
6 марта 2024, 11:53
#
Киберсражение за Киев
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