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6 марта 2024, 11:05 Читати українською

За два месяца 2024 года украинцы импортировали почти 60 тысяч авто, каждое второе — старше 10 лет

58593 транспортных средств импортировали украинцы за первые два месяца 2024 года. По сравнению с соответствующим периодом в прошлом году импорт автомобилей вырос на 34%. Однако это все еще почти на четверть меньше, чем за январь и февраль 2021 года. Об этом пишет Опендатабот.

58593 транспортных средств импортировали украинцы за первые два месяца 2024 года.

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Импорт авто

Около 60 тысяч транспортных средств импортировали украинцы в 2024 году. 14% от общего количества ввозимых автомобилей приходится на электрокары.

Топ самых популярных авто

Самой популярной маркой авто среди всех ввезенных автомобилей в этом году стал VW — 12,8% от общего количества ввезенных автомобилей. За ним следует Renault — 8,7%.

Спрос на электрокары

В то же время, спрос на электроавто стабильно растет. 8026 электроавто ввезли в Украину с начала года. Это почти в 8 раз больше, чем за соответствующий период 2021 года. Тогда было ввезено только 1040 «электричек».

В целом электро автомобили составляю 13% от общего количества импортируемых машин в этом году.

Среди всех электрокаров наибольшим спросом у украинцев пользуется Tesla — 1672 автомобиля. Пока это пятая часть от общего количества ввезенных в этом году электрокаров. На втором месте — VW: 1 503 электроавто или 18,7% от всех импортированных электрокаров.

Где больше всего регистрируют авто

Больше всего нововвезенных авто зарегистрировали в Киеве — 13,7%. В топ-3 попали Львовщина (10,7%) и Одесщина (7.4%).

Более 44 тысяч авто — это 75% от всех ввезенных автомобилей — были подержанными. Более того, каждое второе авто старше 10 лет.

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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bonv
bonv
6 марта 2024, 11:13
#
Кожен заробляє як може:)))
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