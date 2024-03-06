В Украине создадут единый государственный реестр зданий и сооружений

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Что известно

«Правительство Украины приняло постановление о создании трех базовых реестров: административно-территориальных единиц (ЕДРАТО), адресов (ЕДРА), зданий и сооружений (РБС)», — говорится в сообщении.

По информации Минцифры, появление Единого государственного реестра адресов поможет систематизировать адресную информацию и создать единственный точный источник адресных данных, где каждый населенный пункт, улица или дом будет иметь уникальный идентификатор.

Внедрение реестров станет действенным инструментом для борьбы с коррупцией, а также для решения проблем с регистрацией собственности, избегания ошибок в начислении субсидий, упрощения предоставления социальных услуг.