Раньше услуга была бесплатной, а теперь стоит 35 грн, об этом говорится в сообщении на сайте Rozetka .
Rozetka ввела оплату за доставку в пункты выдачи
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Бесплатная доставка для покупок действует от 700 грн, а на корзину меньше этой суммы, в том числе стоимостью 699 грн, действует тариф 35 грн.
Новые условия доставки товаров
- срок резерва — 2 дня от планируемой даты выдачи;
- дата выдачи указывается при подтверждении заказа;
- доступная оплата подарочным сертификатом;
- можно оплатить заказ в магазине картой или наличными.
«Вы можете отказаться от части заказа, поэтому вы оплачиваете стоимость только того товара, который забираете. В случае отказа от части заказа стоимость услуги по организации доставки по адресу выдачи товара не возвращается/оплачивается в полном объеме», — пояснили в компании.
Также для заказов товаров от других продавцов действуют отдельные условия доставки.
Ранее интернет-магазин также ввел стоимость минимального заказа на уровне 200 грн., хотя до этого его можно было осуществлять без ограничений. Теперь сайт просто не позволит покупателю оформить заказ на меньшую сумму.
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