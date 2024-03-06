Rozetka ввела оплату за доставку в пункты выдачи

Раньше услуга была бесплатной, а теперь стоит 35 грн, об этом говорится в сообщении на сайте Rozetka .

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Бесплатная доставка для покупок действует от 700 грн, а на корзину меньше этой суммы, в том числе стоимостью 699 грн, действует тариф 35 грн.

Новые условия доставки товаров

срок резерва — 2 дня от планируемой даты выдачи;

дата выдачи указывается при подтверждении заказа;

доступная оплата подарочным сертификатом;

можно оплатить заказ в магазине картой или наличными.

«Вы можете отказаться от части заказа, поэтому вы оплачиваете стоимость только того товара, который забираете. В случае отказа от части заказа стоимость услуги по организации доставки по адресу выдачи товара не возвращается/оплачивается в полном объеме», — пояснили в компании.

Также для заказов товаров от других продавцов действуют отдельные условия доставки.

Ранее интернет-магазин также ввел стоимость минимального заказа на уровне 200 грн., хотя до этого его можно было осуществлять без ограничений. Теперь сайт просто не позволит покупателю оформить заказ на меньшую сумму.