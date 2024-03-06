Rozetka ввела оплату за доставку в пункты выдачи

Минфин - Курсы валют Украины

Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСАГО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Каталог криптобирж
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаКаталог криптобирж
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеКАСКОРейтинг КАСКООСАГОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобирж
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

6 марта 2024, 8:53 Читати українською

Rozetka ввела оплату за доставку в пункты выдачи

Раньше услуга была бесплатной, а теперь стоит 35 грн, об этом говорится в сообщении на сайте Rozetka .

Раньше услуга была бесплатной, а теперь стоит 35 грн, об этом говорится в сообщении на сайте Rozetka .► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новостиБесплатная доставка для покупок действует от 700 грн, а на корзину меньше этой суммы, в том числе стоимостью 699 грн, действует тариф 35 грн.
Фото:forbes.ua

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Бесплатная доставка для покупок действует от 700 грн, а на корзину меньше этой суммы, в том числе стоимостью 699 грн, действует тариф 35 грн.

Новые условия доставки товаров

  • срок резерва — 2 дня от планируемой даты выдачи;
  • дата выдачи указывается при подтверждении заказа;
  • доступная оплата подарочным сертификатом;
  • можно оплатить заказ в магазине картой или наличными.

«Вы можете отказаться от части заказа, поэтому вы оплачиваете стоимость только того товара, который забираете. В случае отказа от части заказа стоимость услуги по организации доставки по адресу выдачи товара не возвращается/оплачивается в полном объеме», — пояснили в компании.

Также для заказов товаров от других продавцов действуют отдельные условия доставки.

Ранее интернет-магазин также ввел стоимость минимального заказа на уровне 200 грн., хотя до этого его можно было осуществлять без ограничений. Теперь сайт просто не позволит покупателю оформить заказ на меньшую сумму.

Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 2

+
+40
Володимир Нєтряпко
Володимир Нєтряпко
6 марта 2024, 9:11
#
Епоха жадібності… останній хапок…
+
0
Riojas
Riojas
6 марта 2024, 9:28
#
Ну и нафиг вы нужны тогда?)) Дорогие вещи и так выгоднее было покупать условном Амазоне и везти сюда. Покупал мелочь, чтобы не платить доставку, даже если было дороже.
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 60 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами