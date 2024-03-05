NovaPay в феврале разместила облигации на 200 миллионов

ООО «НоваПэй Кредит » в феврале провело публичное размещение двух выпусков процентных облигаций серий «D» и «E» номинальным объемом 100 млн грн каждый через фондовую биржу ПФТС. Об этом пишет Интерфакс-Украина.

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Дата погашения облигаций — январь и февраль 2027 года, а ставка в годовых составляет 18%.

В прошлом году «НоваПей Кредит» зарегистрировала в НКЦБФР три публичных выпуска процентных облигаций серий «A», «B» и «C» по 100 млн грн каждый. Серия «C» имеет срок обращения два года вместо трех лет в двух предыдущих выпусках и выплата купона ежеквартально, тогда как в выпусках «A» и «B» выплата процентов предусмотрена в конце обращения.

Процентная ставка облигаций серии «C» определена на уровне 20% годовых, как и в предыдущих сериях, однако только на первый год обращения, тогда как на второй год она будет определена дополнительно с предоставлением права владельцам предъявить облигации к обязательному выкупу.

Кроме того, «НоваПэй Кредит» вместе с выпусками серий «D» и «Е» в конце прошлого года зарегистрировала и выпуск серии «F» таким же номинальным объемом 100 млн грн. Срок обращения облигаций этих трех серий — три года с выплатой единого купона по ставке 18% годовых за погашение. Срок публичного предложения серии «F» — с 19 марта 2024 года по 18 марта 2025 года через биржу ПФТС.

«НоваПей Кредит» уже заявило, что намерено активно использовать выпущенные облигации в сделках РЕПО на сроки от месяца до года, которые заключаются через мобильное приложение NovaPay, создав удобную альтернативу банковским депозитам.

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