ООО «НоваПэй Кредит» в феврале провело публичное размещение двух выпусков процентных облигаций серий «D» и «E» номинальным объемом 100 млн грн каждый через фондовую биржу ПФТС. Об этом пишет Интерфакс-Украина.
NovaPay в феврале разместила облигации на 200 миллионов
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Дата погашения облигаций — январь и февраль 2027 года, а ставка в годовых составляет 18%.
В прошлом году «НоваПей Кредит» зарегистрировала в НКЦБФР три публичных выпуска процентных облигаций серий «A», «B» и «C» по 100 млн грн каждый. Серия «C» имеет срок обращения два года вместо трех лет в двух предыдущих выпусках и выплата купона ежеквартально, тогда как в выпусках «A» и «B» выплата процентов предусмотрена в конце обращения.
Процентная ставка облигаций серии «C» определена на уровне 20% годовых, как и в предыдущих сериях, однако только на первый год обращения, тогда как на второй год она будет определена дополнительно с предоставлением права владельцам предъявить облигации к обязательному выкупу.
Кроме того, «НоваПэй Кредит» вместе с выпусками серий «D» и «Е» в конце прошлого года зарегистрировала и выпуск серии «F» таким же номинальным объемом 100 млн грн. Срок обращения облигаций этих трех серий — три года с выплатой единого купона по ставке 18% годовых за погашение. Срок публичного предложения серии «F» — с 19 марта 2024 года по 18 марта 2025 года через биржу ПФТС.
«НоваПей Кредит» уже заявило, что намерено активно использовать выпущенные облигации в сделках РЕПО на сроки от месяца до года, которые заключаются через мобильное приложение NovaPay, создав удобную альтернативу банковским депозитам.
К теме: Как приобрести облигации NovaPay через мобильное приложение (инструкция)
Комментарии - 1
Это нормально , когда крупные компании распространяют свои облигации.
Да только есть одно «НО» … Государственные облигации считаются самыми надежными, поэтому крупные компании дают на пару процентов больше чем государственные облигации. Ну типа как , пусть и за минимальный, но больший риск чем в облигациях государства.
Так вот вопрос- нах… мне как инвестору брать трехгодичные (срок погашения февраль 2027 г) облигации «Новой почты» под 18 % если государственные трехгодичные ОВГЗ можно взять под 19%?
То есть государственные ОВГЗ получается, что мало того , что надежнее так еще и более выгодные.
Облигации «Новой почты», при таких раскладах, должны давать минимум 21% годовых. Иначе зачем мне, инвестору , вкладываться в облигации частной компании, с большим риском чем государственные, да еще и под меньший процент ?