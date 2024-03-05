Продажи iPhone в Китае упали на 24% на фоне конкуренции с Huawei

Продажи iPhone в Китае упали на 24% в годовом исчислении за первые шесть недель 2024 года, поскольку американская компания столкнулась с ужесточением конкуренции со стороны внутренних конкурентов, таких как Huawei. Об этом пишет Reuters.

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Продажи главного конкурента американского технологического гиганта в Китае в сфере смартфонов премиум-класса Huawei за этот период выросли на 64%.

Это может усилить опасения по поводу замедления спроса на американскую компанию, чей прогноз дохода в текущем квартале был на $6 миллиардов ниже ожиданий Уолл-Стрит.

Акции Apple с начала года потеряли 5,68%.

Доля Apple на китайском рынке смартфонов упала до 15,7%, поставив ее на четвертое место по сравнению со вторым местом в прошлом периоде, когда доля рынка составила 19%.

Huawei поднялась на второе место, поскольку ее доля рынка выросла до 16,5% с 9,4% годом ранее. Общий рынок смартфонов в Китае снизился на 7%.

Вот так выглядит первая пятерка:

1. Vivo: 18,8%

2. Huawei: 16,5%

3. Oppo: 16,2%

4. Apple: 15,7%

5. Honor: 14,3%

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