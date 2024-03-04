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4 марта 2024, 18:11 Читати українською

Еврокомиссия оштрафовала Apple на 1,8 млрд евро после жалобы Spotify

Еврокомиссия оштрафовала Apple за злоупотребление своим доминирующим положением на рынке приложений iOS для прослушивания музыки, сообщило ведомство на своем сайте.

Еврокомиссия оштрафовала Apple за злоупотребление своим доминирующим положением на рынке приложений iOS для прослушивания музыки, сообщило ведомство на своем сайте.► Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новостиЧто известноApple устанавливает условия для разработчиков, чтобы они могли размещать свои приложения в App Store, и контролирует взаимодействие пользователей с ними.
Фото: depositphotos

► Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Что известно

Apple устанавливает условия для разработчиков, чтобы они могли размещать свои приложения в App Store, и контролирует взаимодействие пользователей с ними. В отношении подписки на музыку речь идет о том, что разработчики не могли информировать пользователей о ценах на подписку за пределами приложения, в котором покупка осуществлялась через механизмы Apple, — давать ссылки на альтернативные предложения или связываться с пользователями по e-mail.

«Поведение Apple в течение почти десяти лет, возможно, привело к тому, что многие пользователи iOS стали платить значительно больше за подписку на потоковую передачу музыки из-за высоких комиссионных, которые Apple взимала с разработчиков и перекладывала на потребителей в виде более высоких цен на подписку», — сочли в ЕК.

Читайте: ЕС хочет оштрафовать Apple на 500 миллионов евро

Такие действия являются нарушением антимонопольных правил ЕС и представляют собой несправедливые торговые условия, считает комиссия. Они не служат для защиты коммерческих интересов Apple и негативно влияют на интересы пользователей.

Напомним

Financial Times (FT) писала, что к такому решению в Брюсселе пришли после расследования, которое ЕК провела после жалобы шведского музыкального сервиса Spotify в 2019 году.

Компания утверждала, что Apple навязывает свои условия сторонним разработчикам из-за эксклюзивного владения App Store и что с сервисов, конкурирующих с Apple Music, взимают комиссию 30% от платежей, совершенных через платежную систему Apple. FT отмечала, что этот штраф станет первым в истории Apple в Европе. Правда, источники газеты полагали, что его размер будет почти в четыре раза меньше объявленного — 500 млн евро.

Комментируя штраф, Apple заявила, что ЕК не предоставила доказательств причинения неудобств пользователям и антиконкурентного поведения компании. Она собирается подать апелляцию.

Источник: Минфин
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