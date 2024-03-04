Еврокомиссия оштрафовала Apple на 1,8 млрд евро после жалобы Spotify

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Что известно

Apple устанавливает условия для разработчиков, чтобы они могли размещать свои приложения в App Store, и контролирует взаимодействие пользователей с ними. В отношении подписки на музыку речь идет о том, что разработчики не могли информировать пользователей о ценах на подписку за пределами приложения, в котором покупка осуществлялась через механизмы Apple, — давать ссылки на альтернативные предложения или связываться с пользователями по e-mail.

«Поведение Apple в течение почти десяти лет, возможно, привело к тому, что многие пользователи iOS стали платить значительно больше за подписку на потоковую передачу музыки из-за высоких комиссионных, которые Apple взимала с разработчиков и перекладывала на потребителей в виде более высоких цен на подписку», — сочли в ЕК.

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Такие действия являются нарушением антимонопольных правил ЕС и представляют собой несправедливые торговые условия, считает комиссия. Они не служат для защиты коммерческих интересов Apple и негативно влияют на интересы пользователей.

Напомним

Financial Times (FT) писала, что к такому решению в Брюсселе пришли после расследования, которое ЕК провела после жалобы шведского музыкального сервиса Spotify в 2019 году.

Компания утверждала, что Apple навязывает свои условия сторонним разработчикам из-за эксклюзивного владения App Store и что с сервисов, конкурирующих с Apple Music, взимают комиссию 30% от платежей, совершенных через платежную систему Apple. FT отмечала, что этот штраф станет первым в истории Apple в Европе. Правда, источники газеты полагали, что его размер будет почти в четыре раза меньше объявленного — 500 млн евро.



Комментируя штраф, Apple заявила, что ЕК не предоставила доказательств причинения неудобств пользователям и антиконкурентного поведения компании. Она собирается подать апелляцию.