Маск потерял звание самого богатого человека в мире: кто занял его место

Впервые более чем за девять месяцев Илон Маск больше не является самым богатым человеком мира. Маск потерял свою лидирующую позицию в рейтинге Bloomberg Billionaires Index после того, как акции Tesla упали на 7,2% в понедельник. Об этом сообщает Bloomberg.

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Теперь первое место в рейтинге самых богатых людей в мире снова занимает основатель Amazon Джефф Безос. Его состояние сейчас составляет $200 млрд, а Илона Маска — $198 млрд.

Последний раз 60-летний Безос возглавлял рейтинг самых богатых людей в мире по версии Bloomberg в 2021 году.

Разрыв в состоянии между 52-летним Маском и Безосом, когда-то составлявший $142 млрд, сокращается, поскольку акции Amazon и Tesla движутся в противоположных направлениях.

С конца 2022 года акции Amazon выросли более чем в два раза, акции Tesla упали примерно на 50% по сравнению с пиком 2021 года.

Акции Tesla упали в понедельник после того, как предварительные данные показали, что поставки с ее завода в Шанхае упали до минимума за более чем год. Между тем, Amazon демонстрирует лучший рост онлайн-продаж с начала пандемии.

При этом состояние Маска может еще больше пострадать после того, как судья штата Делавер отменил его зарплату в $55 млрд в Tesla, где он является исполнительным директором. Решение приняло сторону инвестора, обжаловавшего зарплатный пакет Маска, который был самым большим в истории.

Подавляющее большинство состояния Безоса приходится на его 9% акций Amazon. Он является крупнейшим акционером онлайн магазина, даже после продажи 50 миллионов акций на сумму около 8,5 млрд в прошлом месяце.

В 2017 году Безос впервые стал самым богатым человеком в мире по версии Bloomberg, обогнал соучредителя Microsoft Inc. Билла Гейтса.

Но огромный рост акций Tesla заставил Безоса соперничать с Маском в течение большей части 2021 года за первое место в рейтинге.

Стоит отметить, что 74-летний Бернар Арно, глава LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton, крупнейшего в мире производителя предметов роскоши, также входит в тройку самых богатых людей в мире. Его состояние оценивается в $197 млрд.

Далее за ним следует 39-летний основатель Facebook Марк Цукерберг с состоянием в $179 млрд. Замыкает пятерку рейтинга вышеупомянутый Билл Гейтс ($150 млрд).

Самые богатые люди в мире в рейтинге Bloomberg по состоянию на 5 марта