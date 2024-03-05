ЕС планирует перевести оборонную отрасль в режим военной экономики — Reuters

Еврокомиссия во вторник, 5 марта, рассмотрит план перехода ЕС в «режим военной экономики» в ответ на вторжение россии в Украину, пишет Reuters.

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Комиссар европейской промышленности Тьерри Бретон представит предложения по поощрению стран ЕС покупать больше оружия у европейских компаний и помочь таким фирмам увеличить производственные мощности, рассказали неназванные чиновники ЕС.

По словам Бретона, возможное возвращение Дональда Трампа на пост президента США, подвергшего сомнению обязательства Вашингтона перед НАТО, означает, что Европа должна сделать больше, чтобы защитить себя.

Предложения Бретона включают в себя создание европейской версии схемы продажи военной техники за рубежом, согласно которой США помогают другим правительствам покупать оружие у американских производителей.

Другое предложение должно стимулировать европейских производителей вооружения отдавать приоритет европейским заказам.

Для воплощения этих предложений в жизнь требуется одобрение 27 национальных правительств ЕС, часто не желающих уступать полномочия в вопросах обороны и военного дела, и Европарламента. Предложения также будут внимательно изучены НАТО, отметило издание.

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