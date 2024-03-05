Выход Kernel из Варшавской биржи остановлен. Причина — судебная волокита с миноритариями

Исключение акций агрохолдинга Kernel из Варшавской фондовой биржи приостановлено до завершения судебного разбирательства Окружным судом Люксембурга иска миноритариев, обжалующих делистинг. Об этом пишет Forbes.ua со ссылкой на сообщение Варшавской фондовой биржи.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Что известно

Управление финансового надзора Польши (PFSA) не будет выдавать решение о предоставлении разрешения на изъятие акций Kernel до завершения судебного разбирательства в Окружном суде Люксембурга, которое было инициировано группой миноритарных акционеров компании.

Миноритарии оспаривают решение совета директоров Kernel от 13 апреля 2023 года о делистинге.

Выход Kernel из Варшавской биржи перенесли на 2024 год

«Решение было принято на основании нашего иска», — написал в Telegram Павел Бойко, основатель Gonzo Invest и владелец 2% акций Kernel. «Это только одна из первых побед», — добавил он.

Предыстория

15 мая Kernel подал в Управление финансового надзора Польши заявку на изъятие своих акций из Варшавской фондовой биржи (ВФБ). Официально Kernel объяснял решение уйти с биржи тем, что компания больше не видит преимущества от пребывания на Варшавской бирже.

Читайте: Kernel уходит с Варшавской биржи: почему Веревский хочет сделать компанию частной