Президент США Джо Байден продлил на год срок действия чрезвычайного положения и санкций из-за вторжения рф в Украину, сообщает пресс-служба Белого дома.
США продлили санкции против россии еще на год
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Что известно
Мера касается ограничений от 21 февраля 2022 года, сентября 2018 года (введены администрацией экс-президента Дональда Трампа), а также мартовских и декабрьских ограничений 2014 года, введенных администрацией 44-го президента США Барака Обамы в связи с аннексией рф Крыма.
В апреле 2023 года из-за военного вторжения рф в Украину Байден продлил санкционный режим до 2024 года.
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Санкции против рф
После начала полномасштабного вторжения рф в украину США регулярно пополняют свои санкционные списки по россии.
23 февраля, за день до второй годовщины начала полномасштабного вторжения рф в Украину, США объявили о санкциях против более 500 физических и юридических лиц из россии и третьих стран, которые были включены в SDN-list минфина США.
Тогда под ограничения попали банки «Авангард», «Международный финансовый клуб», Морской банк, а также региональные кредитные организации «Ростфинанс», Челиндбанк, Модульбанк, Датабанк и др.
Кроме того, под ограничения попал расчетный депозитарий «СПБ биржи» — «СПБ банк». Сама «СПБ биржа» числится в черном списке США еще с ноября 2023 г. На фоне этого площадка приостановила все сделки с ценными бумагами. Спустя несколько дней она возобновила торги по российским ценным бумагам, сделки с иностранными бумагами по-прежнему не проводятся. По данным биржи, порядка $3 млрд активов россиян попали под блокировку из-за санкций.
Попадание в список SDN предполагает блокировку всего имущества лиц, которое находится в США, а также организаций, в которых им прямо или косвенно принадлежит 50% и более.
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