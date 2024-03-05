США продлили санкции против россии еще на год

После начала полномасштабного вторжения рф в украину США регулярно пополняют свои санкционные списки по россии.

23 февраля, за день до второй годовщины начала полномасштабного вторжения рф в Украину, США объявили о санкциях против более 500 физических и юридических лиц из россии и третьих стран, которые были включены в SDN-list минфина США.

Тогда под ограничения попали банки «Авангард», «Международный финансовый клуб», Морской банк, а также региональные кредитные организации «Ростфинанс», Челиндбанк, Модульбанк, Датабанк и др.