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24 февраля 2024, 9:56 Читати українською

Санкции США против россии: в списке платежная система «Мир», банки и финтех-компании

США вводят более 500 новых санкций против россии, в том числе в списке — основная финансовая инфраструктура россии, включая оператора национальной платежной системы «Мир», российские банки, инвестиционные компании и компании финансовых технологий. Об этом сообщила в Фейсбуке посол Украины в США Оксана Маркарова.

США вводят более 500 новых санкций против россии, в том числе в списке — основная финансовая инфраструктура россии, включая оператора национальной платежной системы «Мир», российские банки, инвестиционные компании и компании финансовых технологий.
Фото:depositphotos

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Санкции против РФ

По словам Маркаровой, под санкции попала российская национальная система платежных карт (National Payment Card System Joint Stock Company), являющаяся государственным оператором российской национальной платежной системы «Мир». НСПК принадлежит центробанку россии и играет ключевую роль в упрощении финансовых транзакций как внутри россии, так и за рубежом.

Минфин США также санкционировал девять финучреждений , в том числе несколько со штаб-квартирами в центрах российских военно-промышленных баз; пять инвестиционных и венчурных фондов, стремящихся поддержать развитие передовых технологий и промышленности следующего поколения в россии и шесть финтех-компаний.

Финучреждения

Ограничения применены к Avangard Bank, Bank RostFinance, Commercial Bank Chelindbank, Commercial Bank International Financial Club, Commercial Bank Modulbank, Joint Stock Company Databank, Maritime Joint Stock Bank, Bystrobank, SPB Bank.

Инвесткомпании и венчурные фонды

  • BSF Capital предоставляет инвестиционные банковские услуги, венчурные инвестиции, осуществляет управление фондами и работает с крупными активами.
  • Investment Consultant Elbrus Capital, инвестиционная компания.
  • Orbita Capital Partners, компания управления активами.
  • Investment and Venture Фонд Татарстана, предоставляет кредиты и гранты и финансирует технологические и промышленные проекты.
  • Guard Kapital, инвестирующая в российские информационно-технологические компании.

Финтех-компании

Финансовые информационные системы разрабатывают информационные системы для финансового сектора.

  • Quorum разрабатывает финансовое программное обеспечение.
  • Crypto Pro разрабатывает криптографическое программное обеспечение и решения для инфраструктуры открытых ключей.
  • Faktor TS, программное обеспечение для криптографической защиты информации.
  • Sistemy Prakticheskoi Bezopasnosti, разрабатывает программное обеспечение для систем безопасности.
  • Validata разрабатывает и производит защищенные корпоративные информационные системы.

Напомним

23 февраля президент США Джо Байден объявил о введении более 500 новых санкционных мер против России накануне второй годовщины со дня вторжения в Украину.

Источник: Минфин
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