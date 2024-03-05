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5 марта 2024, 9:16 Читати українською

Apple заплатит в ЕС штраф на 1,8 млрд евро из-за жалобы Spotify

Европейская комиссия обязала Apple выплатить антимонопольный штраф в размере 1,8 млрд евро ($1,95 млрд) за злоупотребление доминирующим положением на рынке распространения музыкальных стриминговых сервисов. Это первый для Apple антимонопольный штраф в Европе, а также один из крупнейших, когда-либо выплаченных в ЕС технологической компанией.

Европейская комиссия обязала Apple выплатить антимонопольный штраф в размере 1,8 млрд евро ($1,95 млрд) за злоупотребление доминирующим положением на рынке распространения музыкальных стриминговых сервисов.
Фото:depositphotos

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Падение акций

Акции Apple на решение Еврокомиссии отреагировали падением — снижение на торгах 4 марта составило 2,78% до $174,66 за бумагу.

Глава антимонопольного ведомства Е С Маргрет Вестагер заявила, что в течение 10 лет Apple препятствовала тому, чтобы разработчики приложений сообщали пользователям об альтернативных и более дешевых музыкальных сервисах, доступных за пределами экосистемы Apple.

Также компания не позволяла распространять инструкции о том, как можно подписаться на эти более дешевые приложения, пришли к выводу в Еврокомиссии.

Читайте: Еврокомиссия оштрафовала Apple на 1,8 млрд евро после жалобы Spotify

Напомним

Европейская комиссия начала расследование против Apple после жалобы от Spotify в 2019 году. По данным Еврокомиссии, действия Apple привели к тому, что многие пользователи iOS платили более высокие цены за подписку на музыкальные стриминги из-за значительной комиссии, которую Apple взимала с разработчиков.

Комментарий Apple

В своем комментарии к решению Еврокомиссии Apple заявила, что главным бенефициаром этой ситуации станет компания Spotify. В Apple также сообщили, что подадут апелляцию на решение властей ЕС: компания считает, что регулирующим органам не удалось «обнаружить какие-либо достоверные доказательства причинения вреда потребителям», пишет Bloomberg.

«Главный сторонник и крупнейший бенефициар этого решения — шведская компания Spotify. Это крупнейшее в мире музыкальное стриминговое приложение, и в ходе расследования представители Spotify встречались с Европейской комиссией более 65 раз», — говорится в заявлении Apple.

«Spotify принадлежит 56% европейского рынка музыкального стриминга — это более чем в два раза больше, чем у ее ближайшего конкурента — и компания ничего не платит Apple за тот сервис, который помог ей стать одним из самых узнаваемых брендов в мире», — прокомментировали решение в Apple, имея ввиду App Store (Spotify продает подписки через собственный сайт).

В свою очередь, Spotify в заявлении назвала решение Еврокомиссии «важным моментом в борьбе за более открытый интернет для потребителей».

Источник: Минфин
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