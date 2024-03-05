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5 марта 2024, 8:52 Читати українською

Цены на золото поднялись выше $2100 за унцию впервые за три месяца

Стоимость апрельского контракта на золото на Чикагской товарной бирже (CME) 4 марта выросла на 0,30% — до $2101,9 за унцию. В предыдущий раз выше $2100 золото торговалось 4 декабря 2023 года.

Стоимость апрельского контракта на золото на Чикагской товарной бирже (CME) 4 марта выросла на 0,30% — до $2101,9 за унцию.
Фото:depositphotos

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Что происходит с ценами на золото

В пятницу, 1 марта, цены на золото достигли двухмесячного максимума. Это произошло после публикации разочаровывающих данных по производственному сектору США и падению потребительских настроений в феврале (впервые за три месяца), которые усилили ожидания возможного снижения ставки ФРС уже в 2024 году. Сейчас ставка находится на уровне 5,25−5,5%.

Cтарший редактор отдела рынков и обозреватель Bloomberg Opinion Джон Отерс также отметил, что ралли по золоту в последние дни указывает на общий оптимизм по поводу смягчения денежно-кредитной политики.

«Ключевым ингредиентом устойчивого ралли будет уверенность в том, что процентные ставки направляются вниз», — пишет он, добавляя, что в предыдущие разы золото достигало отметки $2100 за унцию, когда снижение ставок казалось неизбежным. Отерс обращает внимание, что цена золота находится в обратной зависимости от процентных ставок и она выросла, поскольку индекс цен РСЕ оказался не выше ожиданий.

Читайте: Золотой запас: сколько заработали инвесторы в золото в 2023 г и можно ли повторить этот успех

При этом, по мнению Джона Отерса, привлекательность золота как актива снижает растущая стоимость биткоина. Динамику золота в 2024 году он называет «бледнейшим отголоском» цифровой валюты.

«Цифровой актив лишил золота блеска, подорожав более чем на 40% с момента запуска биржевых фондов (ETF) биткоинов на фоне большого ажиотажа в январе. Более того, приток в эти фонды, судя по всему, происходил за счет золотых ETF, у которых наблюдался чистый отток», — считает Отерс.

По мнению руководителя отдела сырьевых стратегий TD Securities Барта Мелека, драйвером для роста цен на золото также служат активные покупки драгметалла центральными банками.

Прогноз аналитиков

В феврале аналитики Citi сообщили, что стоимость золота в ближайшие 12−18 месяцев может достичь $3 тыс. за унцию. Среди причин роста цен они назвали дедолларизацию, снижение процентных ставок и стагфляцию. «Наиболее вероятный путь к $3 тыс. за унцию золота — это быстрое ускорение существующей, но медленно развивающейся тенденции: дедолларизация в центральных банках развивающихся рынков, что, в свою очередь, приводит к кризису доверия к доллару США», — полагают аналитики.

В Citi считают, что даже если перечисленные три сценария не реализуются, то средняя цена золота в первой половине 2024 года может составить более $2 тыс. за унцию.

Источник: Минфин
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