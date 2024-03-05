Национальный банк Украины установил на 5 марта 2024 официальный курс гривны на уровне 38,3135 грн/$. Таким образом, по сравнению с предыдущим банковским днем, НБУ понизил курс гривны на 15 копеек.
Официальный курс НБУ: Доллар прибавил еще 15 копеек
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Валютный рынок
НБУ на 5 марта установил официальный курс евро на уровне 41,54 грн. Курс европейской валюты повысился на 28 копеек.
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Источник: Минфин
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