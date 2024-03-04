Официальный курс НБУ: Доллар подорожал на 10 копеек

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Валютный рынок

НБУ на 4 марта установил официальный курс евро на уровне 41,26 грн. Курс европейской валюты повысился на 6 копеек.

«Минфин Валюта» — бесплатное мобильное приложение, в котором доступна вся необходимая информация — от курсов валют всех украинских банков до расположения пунктов обмена: Google Play или AppStore.