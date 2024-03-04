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4 марта 2024, 19:44 Читати українською

Более 775 украинских компаний переехали в Румынию

С момента российского вторжения на румынский рынок вышли более 775 украинских компаний, только за 2023 начали работу в Румынии более 300 компаний. Об этом пишет Интерфакс-Украина со ссылкой на президента Торгово-промышленной палаты Румынии Михая Дарабана.

С момента российского вторжения на румынский рынок вышли более 775 украинских компаний, только за 2023 начали работу в Румынии более 300 компаний.

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«Палата поддержала релокацию украинских компаний. В зависимости от секторов деятельности мы считаем, что переезд будет своевременным решением для украинского бизнеса, поскольку в румынской экономике есть сектора, которые могут принять новые компании», — сообщил он.

Среди более 300 украинских компаний, начавших работу в Румынии в 2023 году, значительная часть представляет IT-сектор (121 компания), на втором месте по популярности — сервисные услуги (47), на третьем — строительные работы жилых и нежилых зданий (33). Есть также компании, осуществляющие торговлю, автомобильные перевозки товаров, а также консалтинг в сфере бизнеса и управления.

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Источник: Минфин
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