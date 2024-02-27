Только 10% украинских беженцев в Румынии могут удовлетворить все основные потребности своих детей

Только 10% родителей украинских детей-беженцев в Румынии могут удовлетворить все их основные потребности. Таковы результаты исследования, проведенного организацией Save the Children, передает Agerpres.

► Подписывайтесь на телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Так, согласно информации социологов, 26% родителей могут удовлетворить большинство потребностей детей, а 60% частично.

Главная проблема украинцев — оплата аренды и коммунальных платежей (74%). Подавляющее большинство беженцев снимают квартиры или дома (93%). Вторая основная проблема — трудно найти работу, не зная румынского языка.

С какими другими проблемами столкнулись украинские беженцы:

54% опрошенных испытывают проблемы с посещением врача и покупкой лекарств, 43% — с одеждой и обувью, 39% — с бытовыми вещами, 32% людям не хватает еды.

34% детей нуждаются в поддержке для изучения румынского языка

28% нуждаются в оборудовании

15% школьных принадлежностей

10% нуждаются во внешкольных программах

Что касается доступа к медицинским услугам для детей, то 37% ответили, что медицинские услуги доступны, для 45% они труднодоступны, 6% ответили, что вообще не имеют доступа к этим услугам.

В настоящее время в Румынии находятся более 135 тыс. украинцев.

Читайте также: В Литве 75% украинских беженцев планируют вернуться домой — опрос