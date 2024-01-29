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29 января 2024, 14:51 Читати українською

Visa нарастила доходы на 8% благодаря оживлению покупок в США

Прибыль Visa выросла на 8% на фоне оживления карточных расчетов в США. Об этом пишет Bloomberg.

Прибыль Visa выросла на 8% на фоне оживления карточных расчетов в США.

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По результатам прошлого года Visa превзошла ожидания Уолл-стрит, поскольку на фоне экономического роста в США пользователи активнее используют кредитки для оплаты покупок.

Так, скорректированная чистая прибыль за первый квартал финансового года Visa выросла на 8% до $4,94 млрд, или $2,41 на акцию, говорится в заявлении платежного гиганта. Это на 7 центов лучше, чем средняя оценка аналитиков, опрошенных Bloomberg. Чистый доход вырос на 9% до $8,63 млрд, что также превысило ожидания.

В США, где Visa получает более 40% своего дохода, ВВП в прошлом квартале вырос на 3,3% в годовом исчислении. Этот рост сопровождался оживлением потребительских расходов, на которые приходится примерно две трети экономики страны, а также снижением инфляции, ростом зарплат и безработицей, близким к историческому минимуму.

Отмечается, что в текущем финансовом году Visa ожидает «двухзначного» роста дохода.

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Источник: Минфин
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