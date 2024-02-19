Европейская комиссия планирует наложить штраф на технологического гиганта Apple за монопольное поведение на рынке стриминговой музыки по жалобе Spotify. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на собственные источники.
ЕС хочет оштрафовать Apple на 500 миллионов евро
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Что известно
Брюссель собирается наложить первый в истории штраф на Apple за вероятное нарушение законодательства ЕС по доступу к своим музыкальным потоковым сервисам.
Штраф в размере около 500 млн евро, как ожидается, будет объявлен в начале следующего месяца.
В 2019 году Spotify подал официальную жалобу регуляторам.
Apple обвиняют в использовании своей собственной платформы для предпочтения своих услуг над услугами конкурентов.
В рамках расследования выясняется, не блокировала ли компания Apple информирование пользователей iPhone о более дешевых альтернативах доступа к музыкальным подпискам за пределами App Store.
Комиссия признает действия Apple незаконными и противоречащими правилам блока, которые обеспечивают конкуренцию на едином рынке, рассказали Financial Times люди, знакомые с делом.
Она запретит практику блокировки музыкальных сервисов Apple, чтобы пользователи за пределами App Store могли переходить на более дешевые альтернативы.
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