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4 марта 2024, 17:03 Читати українською

Украина обеспечила дополнительный рост ВВП Польши на 1-3% в 2022-2023 годах

Украина в 2022—2023 годах обеспечила дополнительный рост ВВП Польши на 1−3% в год. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на пресс-конференции, передает Интерфакс-Украина.

Украина в 2022—2023 годах обеспечила дополнительный рост ВВП Польши на 1−3% в год.
Фото:depositphotos

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Как изменился ВВП Польши

«В целом, по данным Национального банка Украины, Credit Agricole, Deloitte, Oxford Economics, за эти два года украинцы и Украина повлияли на ВВП Польши от 1 до 3% ежегодного роста», — сказал Шмигаль.

Он пояснил, что Польша получила 2 миллиарда евро от Европейского инвестбанка по договору предоставления ссуды польским городам и регионам, которые принимают украинских беженцев.

«0,6 млрд евро получила Польша от Европейской комиссии в рамках выплаты 3,5 млрд странам-членам ЕС для помощи тем регионам, которые поддерживают украинских беженцев», — добавил премьер-министр.

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По его словам, работающие в Польше украинские предприниматели за 2022−2023 год уплатили налоги и взносы на социальное страхование в польский бюджет в размере 2,3 млрд евро.

«Для сравнения, Польша потратила 1,1 миллиарда евро на поддержку и социальную помощь, образование украинских беженцев… Приехавшие в Польшу украинцы своими банковскими карточками рассчитались в польских магазинах и оставили польскому бизнесу 4 миллиарда евро… Со счетов украинских граждан в экономику Польши перечислено 2,1 миллиарда евро с 24 февраля 2022 года по июль 2023 года, из них в торговых сетях — 1,9 миллиарда евро», — рассказал Шмыгаль.

Кроме того, премьер-министр подчеркнул, что 48,4 тыс. индивидуальных компаний зарегистрировали граждане Украины в Польше за два года полномасштабной войны, и что владельцы этих компаний также платят налоги в бюджет.

Он также напомнил, что 691 тыс. украинцев трудоустроены в Польше и полностью платят налоги.

«749 млн евро — это сумма контрактов, подписанных Министерством обороны Украины с польскими компаниями — производителями вооружений. 43 контракта подписаны и за ними тоже будут платить налоги», — добавил руководитель правительства.

Шмыгаль также рассказал, что Украина ничего не получила из средств, собранных на двух донорских конференциях, проходивших в Польше.

«По нашим данным, на первой было собрано более 10 миллиардов евро, на второй — более 6 миллиардов евро. Украина из них не получила ничего. Средства собирала Польша вместе с Еврокомиссией для поддержки Украины… Мы не знаем судьбу этих средств», — подытожил Шмыгаль.

Источник: Минфин
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