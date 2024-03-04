С февраля 2022 года правительство привлекло от продажи ОВГЗ более 892 млрд грн в эквиваленте

В течение двух месяцев 2024 года правительство Украины привлекло от размещения ОВГЗ на аукционах 34 845,2 млн грн, $477,3 млн и 514,2 млн евро . На погашение по внутренним долговым государственным ценным бумагам за этот период направлено 10 189,4 млн грн, $548,5 млн и 555,5 млн евро .

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Заимствование Правительства

В течение января-февраля 2024 заимствование Министерства финансов на внутреннем долговом рынке на 20 118,1 млн грн в эквиваленте превышали выплаты по облигациям внутреннего государственного займа, в частности в феврале — на 796,4 млн грн в эквиваленте.

Роловер вложений в ОВГЗ (соотношение номинала проданных на аукционах и погашенных в соответствии с условиями их выпуска ценных бумаг) за январь-февраль составляет 118% во всех валютах по текущему официальному курсу.

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