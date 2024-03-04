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4 марта 2024, 16:16 Читати українською

С февраля 2022 года правительство привлекло от продажи ОВГЗ более 892 млрд грн в эквиваленте

В течение двух месяцев 2024 года правительство Украины привлекло от размещения ОВГЗ на аукционах 34 845,2 млн грн, $477,3 млн и 514,2 млн евро. На погашение по внутренним долговым государственным ценным бумагам за этот период направлено 10 189,4 млн грн, $548,5 млн и 555,5 млн евро.

В течение двух месяцев 2024 года правительство Украины привлекло от размещения ОВГЗ на аукционах 34 845,2 млн грн, $477,3 млн и 514,2 млн евро.
Фото:depositphotos

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Заимствование Правительства

В течение января-февраля 2024 заимствование Министерства финансов на внутреннем долговом рынке на 20 118,1 млн грн в эквиваленте превышали выплаты по облигациям внутреннего государственного займа, в частности в феврале — на 796,4 млн грн в эквиваленте.

Роловер вложений в ОВГЗ (соотношение номинала проданных на аукционах и погашенных в соответствии с условиями их выпуска ценных бумаг) за январь-февраль составляет 118% во всех валютах по текущему официальному курсу.

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Сколько привлечено

Всего с начала полномасштабной войны до 29 февраля 2024 года правительством на первичных аукционах было привлечено 589 020,9 млн грн, $6 094,6 млн и 2 227,3 млн евро, а на погашение по ОВГЗ направлено 439 561,3 млн грн, $6 684,2 млн и 1 806,1 млн. евро.

Активизировать внутренний долговой рынок удалось благодаря совместным усилиям правительства и Национального банка.

Ставки по ОВГЗ

Со своей стороны, правительство предлагает ставки по ОВГЗ на рыночном уровне. В феврале 2024 года максимальная доходность ОВГЗ, размещавшихся на аукционах, составила в гривне 18,50% годовых, в долларах США — 4,66% годовых, в евро — 3,25% годовых.

У кого самый большой портфель

Наибольший объем этих ценных бумаг по-прежнему сконцентрирован банками — первичными дилерами.

Вторым по объему является портфель военных облигаций в собственности граждан и бизнеса Украины. На 1 марта 2024 года он составлял:

  • 51 886,9 млн грн, или 29,2% от общего объема приобретенных гривневых военных ОВГЗ (на 1 февраля — 45 684,1 млн грн, или 28,6%);
  • $1 187,3 млн, или 51,6% от общего объема военных ОВГЗ, номинированных в дол. США (на 1 февраля — $1 119,2 млн, или 53,8%);
  • 106,2 млн евро или 17,5% от общего объема ОВГЗ, номинированных в евро (на 1 февраля — 108,4108,4 млн евро, или 17,1%).

Общий портфель военных облигаций в собственности физических и юридических лиц на 1 марта 2024 составил 101,4 млрд грн в эквиваленте по сравнению с 43,4 млрд грн в эквиваленте на 1 марта 2023 года — рост почти в 2,3 раза.

Объем военных облигаций внутреннего государственного займа в собственности нерезидентов по состоянию на 1 марта 2024 года составил 15 862,3 млн грн, $24,2 млн и 0,1 млн евро, увеличившись за год (по сравнению с 01.03.2023) более чем вдвое.

Министерство финансов в феврале 2024 года погасило военные ОВГЗ на сумму почти 304,0 млн евро.

Источник: Минфин
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