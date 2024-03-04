Капитализация стейблкоина Tether выросла до рекорда и достигла $100 млрд

Рыночная стоимость популярнейшего стейблкоина Tether (USDT) достигла отметки в $100 млрд, чем обновила свой исторический максимум. Об этом свидетельствуют данные агрегатора CoinGecko.

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На пике показатель составил $100,25 млрд, к моменту написания он упал до около $99,5 млрд. Доминирование актива на рынке «стабильных монет» составляет 70,20%.

В начале 2024 года капитализация USDT составила $89,8 млрд, за два месяца она выросла на 9%.

Капитализация USDC — ближайшего конкурента USDT — 4 марта пересекла отметку в $29 млрд.

Так выглядит ТОП-5 криптомонет по капитализации в секторе стейблкоинов:

Источник: CoinGecko

Примечательно, что в первую пятерку ворвался новый стейблкоин First Digital USD (FDUSD), запущенный в 2023 году. По объемам суточной торговли он даже обходит USDC.

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