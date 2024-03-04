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4 марта 2024, 15:14 Читати українською

Разработчик летучих автомобилей получил предзаказы на $850 миллионов

Стартап Alef Aeronautics, который планирует продавать летучие автомобили, имеет уже 2850 предзаказов на их модель А. Общая сумма продаж составит более $850 млн. Стоимость самого автомобиля — $300 тыс. Alef поддерживает Илон Маск, а также его компания SpaceX. Об этом пишет CNBC.

Стартап Alef Aeronautics, который планирует продавать летучие автомобили, имеет уже 2850 предзаказов на их модель А.
David Zorrakino | Europa Press | Getty Images

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Alef Model A — это по сути самолет, который внешне очень похож на наземный автомобиль. Именно этим стартап и отличится от конкурентов, таких как Lilium, немецкий стартап авиатакси, а также китайская компания Joby Aviation.

Генеральный директор компании Джим Духовны заявил, что их Alef Model A, судя по предварительным заказам, будет самым продаваемым самолетом, опередив такие компании как Boeing, Airbus, Joby Aviation.

Он также подчеркнул, что стоимость их самолетов высока, поскольку у компании еще нет больших заработков. В будущем Alef планирует выпускать и другие модели, в том числе для четырех человек, которые будут значительно дешевле.

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Источник: Минфин
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