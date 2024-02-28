Apple отказалась от разработки электромобиля: над проектом работали 10 лет

Apple прекращает разработку электромобиля, над которым трудились 10 лет. Почти 2 тысячи сотрудников переведут в другие подразделения, в том числе и в проекты, связанные с искусственным интеллектом. Об этом пишет Bloomberg.

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Как отмечает издание, это был один из самых амбициозных проектов Apple под названием Titan, в который были вложены миллиарды долларов. Люди, которые над ним работали, были удивлены решением компании.

Технический гигант начал работать над автомобилем примерно в 2014 году, нацелившись на полностью автономный электромобиль с напоминающим лимузин салоном и голосовой навигацией.

Apple продолжает вкладывать значительные средства в другие отрасли. За последние пять лет компания потратила $113 млрд на исследования и разработки, при этом среднегодовой темп роста составил около 16%.

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