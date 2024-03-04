В 2023 году количество фальшивых банкнот гривны уменьшилось. Больше всего подделывают 500 грн

В 2023 году уровень подделки банкнот гривны оставался низким, на уровне 2,1 штуки на 1 миллион настоящих банкнот. В 2022 году количество поддельных банкнот составило 2,2 штуки на миллион настоящих. Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины.

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«В прошлом году на 1 миллион штук настоящих банкнот гривны приходилось около 2,1 поддельной банкноты (по итогам 2022 года — около 2,2 банкноты)», — говорится в сообщении.

Чаще всего в 2023 году подрабатывали банкноты старого образца, в частности большинство (93%) изъятых из оборота подделок приходилось на банкноты трех номиналов:

200 грн (61% от общего количества изъятых подделок и 41% от их общей суммы);

500 грн (24% и 41% соответственно);

100 грн (8% и 3% соответственно).

Другие изъятые из обращения поддельные банкноты гривны составляли всего 7%. По результатам мониторинга 2023 подделки банкнот гривны нового образца составляют лишь 18% от общего количества подделок, изъятых в банковской системе Украины. Соответственно, на 1 млн настоящих банкнот гривны нового образца количество поддельных составляло всего 0,4 банкноты.

Уровень подделки банкнот иностранной валюты в прошлом году также был низким. За 2023 год в Украине изъяли из обращения менее семисот поддельных банкнот иностранной валюты (в 2022 году — около шестисот).

Среди них преобладали доллары США — 97% от общего количества изъятых поддельных банкнот иностранной валюты. На банкноты евро приходилось только 3% изъятых поддельных банкнот иностранной валюты.

Чаще злоумышленники подделывали иностранные банкноты таких номиналов: