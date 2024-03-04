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4 марта 2024, 14:34 Читати українською

В 2023 году количество фальшивых банкнот гривны уменьшилось. Больше всего подделывают 500 грн

В 2023 году уровень подделки банкнот гривны оставался низким, на уровне 2,1 штуки на 1 миллион настоящих банкнот. В 2022 году количество поддельных банкнот составило 2,2 штуки на миллион настоящих. Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины.

В 2023 году уровень подделки банкнот гривны оставался низким, на уровне 2,1 штуки на 1 миллион настоящих банкнот.
Фото:depositphotos

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«В прошлом году на 1 миллион штук настоящих банкнот гривны приходилось около 2,1 поддельной банкноты (по итогам 2022 года — около 2,2 банкноты)», — говорится в сообщении.

Чаще всего в 2023 году подрабатывали банкноты старого образца, в частности большинство (93%) изъятых из оборота подделок приходилось на банкноты трех номиналов:

  • 200 грн (61% от общего количества изъятых подделок и 41% от их общей суммы);
  • 500 грн (24% и 41% соответственно);
  • 100 грн (8% и 3% соответственно).

Другие изъятые из обращения поддельные банкноты гривны составляли всего 7%. По результатам мониторинга 2023 подделки банкнот гривны нового образца составляют лишь 18% от общего количества подделок, изъятых в банковской системе Украины. Соответственно, на 1 млн настоящих банкнот гривны нового образца количество поддельных составляло всего 0,4 банкноты.

Уровень подделки банкнот иностранной валюты в прошлом году также был низким. За 2023 год в Украине изъяли из обращения менее семисот поддельных банкнот иностранной валюты (в 2022 году — около шестисот).

Среди них преобладали доллары США — 97% от общего количества изъятых поддельных банкнот иностранной валюты. На банкноты евро приходилось только 3% изъятых поддельных банкнот иностранной валюты.

Чаще злоумышленники подделывали иностранные банкноты таких номиналов:

  • 100 и 50 долларов США (92% и 7% от общего количества изъятых поддельных долларов США);
  • 50 и 200 евро (39% и 30% от общего количества изъятых поддельных евро).
Источник: Минфин
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Комментарии - 2

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bonv
bonv
4 марта 2024, 14:53
#
В Україні масово розповсюджують фальшиві долари. Шахраї навіть відкривають обмінники, які зовнішньо схожі на звичайні пункти обміну, але насправді розповсюджують лише фальшиву валюту. Про це пише видання «Обозреватель». В одному з магазинів, який вдалось знайти OBOZ.UA, за 1 тисячу грн пропонують купити 100 фальшивих доларів. Діє курс 10 грн за один фальшивий долар. «Суми більш як 400 доларів обговорюють окремо і відправляють тільки за передоплатою» , — розповів продавець. Продавці запевняють: якість фальшивок настільки висока, що їх майже неможливо відрізнити від справжніх доларів. Начебто їх можна обміняти навіть у деяких обмінниках, проте, найімовірніше, фальшивку помітять у касі банку. «За 2 тисячі грн продаю детальну інструкцію з продажу доларів, можна купити набір із карткою. Краще в пунктах обміну збувати, там проблем точно не буде. У яку мережу краще ходити, теж можу в інструкції надіслати», — розповідає продавець. Насправді ж українці досить часто не обмінюють долари на гривні. Багато хто просто зберігає і накопичує їх на чорний день. Чимало людей погоджуються отримувати оплату в готівкових доларах: за транспортні засоби, житло, коштовності тощо. Минулого року правоохоронці виявили шахраїв, які організували обмінний пункт, використовували чужу назву та продавали населенню фальшиві долари. Тобто навіть якщо ви не берете долари з рук фізосіб, а користуєтесь послугами начебто легальних обмінників, ви все одно ризикуєте.
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0
bonv
bonv
4 марта 2024, 14:53
#
Як не купити фальшиві долари. Якщо користуєтесь послугами обмінників, на сайті НБУ є перелік всіх фінансових установ, які мають право займатись обміном. Там також можна побачити і адресу обмінника. Тож перед тим, як скористатись послугами, зверніть увагу, чи легально працює цей обмінник за цією адресою. Також переконайтесь, що в реєстрі та в документах обмінника (ліцензію розміщають у доступному місці) вказана одна і та сама юридична назва. Тільки переконавшись, що обмінник працює легально, можна користуватись його послугами. Важливо також зберігати чеки.
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