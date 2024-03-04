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4 марта 2024, 12:23 Читати українською

Украина в первый год войны потратила $5 млн на лобби в США. В прошлом году сумма сократилась на 93%

В течение первого года войны Украина потратила почти $5 млн на лоббирование в США. Однако уже в 2023 году эта сумма уменьшилась почти на 93% — до $367 тыс. россия тратит в разы больше. Об этом свидетельствуют данные «Опендатабота».

В течение первого года войны Украина потратила почти $5 млн на лоббирование в США.

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В среднем Украина тратила на лоббирование в США около $270 тыс. в год с 2015 года. Исключением стал ковидный 2020 год, когда у государства вообще не было государственных расходов на лоббирование.

К теме: В Украине легализовали лоббизм

Если сравнивать с другими странами, то Польша ежегодно в среднем тратит на лоббирование в США по $1,1 млн. россия до большой войны тратила в среднем $38 млн в год. Однако уже в 2022 году расходы на лоббирование сократились более чем в 10 раз. Однако это все еще больше, чем тратит Украина.

В США работает 504 активных лоббистских компаний. Всего в Штатах зарегистрировано 6772 таких компаний.

Источник: Минфин
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