В течение первого года войны Украина потратила почти $5 млн на лоббирование в США. Однако уже в 2023 году эта сумма уменьшилась почти на 93% — до $367 тыс. россия тратит в разы больше. Об этом свидетельствуют данные «Опендатабота».

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В среднем Украина тратила на лоббирование в США около $270 тыс. в год с 2015 года. Исключением стал ковидный 2020 год, когда у государства вообще не было государственных расходов на лоббирование.

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Если сравнивать с другими странами, то Польша ежегодно в среднем тратит на лоббирование в США по $1,1 млн. россия до большой войны тратила в среднем $38 млн в год. Однако уже в 2022 году расходы на лоббирование сократились более чем в 10 раз. Однако это все еще больше, чем тратит Украина.

В США работает 504 активных лоббистских компаний. Всего в Штатах зарегистрировано 6772 таких компаний.