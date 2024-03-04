Японский фондовый индекс Nikkei 225 впервые в истории поднялся выше отметки 40 000 пунктов. В ходе торгов в понедельник, 4 марта, индекс голубых фишек вырос на 1,01%, поднявшись до 40 314,64 пункта.
Японский индекс Nikkei 225 впервые в истории превысил 40 000 пунктов
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Как изменился индекс
Лидерами роста в составе Nikkei 225 вновь стали бумаги представителей технологического сектора, который и до этого был главной движущей силой в ралли последних месяцев.
В дальнейшем индекс растерял часть роста. Торговую сессию Nikkei 225 завершил на отметке в 40 109,23 пункта, что на 0,5% выше уровня закрытия предыдущей торговой сессии. Всего с начала года бенчмарк подскочил почти на 20%.
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Росту котировок в начале недели способствовали покупки со стороны японских инвесторов, в то время как ранее главным двигателем ралли были глобальные фонды, отмечает Bloomberg.
Крупнейший в Японии онлайн-брокер SBI Securities сообщил, что в какой-то момент наплыв клиентов, пытавшихся войти в систему, оказался настолько велик, что его приложение для торговли акциями временно перестало работать.
Напомним
В целом японский фондовый рынок растет за счет ослабления иены, роста корпоративных прибылей и мер по повышению доходности вложений инвесторов.
Так, Токийская фондовая биржа побуждает компании публиковать отчеты о своих планах по увеличению стоимости акций. Некоторые эмитенты уже объявили об обратном выкупе акций и повышении дивидендов.
Кроме того, инвестиции Уоррена Баффета в японские торговые дома повысили доверие к местному рынку акций, а опасения по поводу замедления китайского экономики сподвигли многие инвестиционные фонды переключиться на Японию.
Во второй половине февраля 2024 года Nikkei 225 смог подняться выше предыдущего исторического максимума в 38 957,44 пункта, установленного в 1989 году, когда в Японии активно раздувался экономический пузырь.
После того как Nikkei переписал исторический максимум, некоторые игроки предпочли зафиксировать прибыль, однако падение индекса не было сильным и длительным, поскольку инвесторы начали откупать акции на просадке. В итоге менее чем две недели Nikkei впервые в истории достиг 40 000 пунктов.
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