Японский индекс Nikkei 225 впервые в истории превысил 40 000 пунктов

Лидерами роста в составе Nikkei 225 вновь стали бумаги представителей технологического сектора, который и до этого был главной движущей силой в ралли последних месяцев.

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В дальнейшем индекс растерял часть роста. Торговую сессию Nikkei 225 завершил на отметке в 40 109,23 пункта, что на 0,5% выше уровня закрытия предыдущей торговой сессии. Всего с начала года бенчмарк подскочил почти на 20%.

Росту котировок в начале недели способствовали покупки со стороны японских инвесторов, в то время как ранее главным двигателем ралли были глобальные фонды, отмечает Bloomberg.

Крупнейший в Японии онлайн-брокер SBI Securities сообщил, что в какой-то момент наплыв клиентов, пытавшихся войти в систему, оказался настолько велик, что его приложение для торговли акциями временно перестало работать.

Напомним

В целом японский фондовый рынок растет за счет ослабления иены, роста корпоративных прибылей и мер по повышению доходности вложений инвесторов. Так, Токийская фондовая биржа побуждает компании публиковать отчеты о своих планах по увеличению стоимости акций. Некоторые эмитенты уже объявили об обратном выкупе акций и повышении дивидендов.