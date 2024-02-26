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26 февраля 2024, 18:38 Читати українською

Фондовый индекс Японии Nikkei продолжает бить рекорды

Японский фондовый индекс Nikkei побил исторический рекорд второй сессии подряд. 26 февраля он на 0,35% превысил показатель торгов, когда был побит «вечный рекорд» 1989 года. Об этом пишет Reuters.

Японский фондовый индекс Nikkei побил исторический рекорд второй сессии подряд. 26 февраля он на 0,35% превысил показатель торгов, когда был побит «вечный рекорд» 1989 года.

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Японский индекс Nikkei в понедельник достиг рекордных максимумов на второй торговой сессии подряд. Этому способствовали оптимистические результаты в фармацевтическом секторе, хотя фиксация прибыли ограничила рост акций.

В завершение торгов 26 февраля ключевой индекс Токийской фондовой биржи достиг отметки 39,233, что на 135 пунктов, или 0,35%, выше показателя в конце рабочего дня в четверг, 21 февраля.

В понедельник более широкий индекс Topix поднялся на 0,49% до 2.673,62 пункта. В связи с лидированием фармацевтического сектора соответствующий субиндекс Topix вырос на 2,5%.

Акции фармацевтического гиганта Chugai Pharmaceutical выросли на 6,37%, а бумаги Daiichi Sankyo поднялись на 3,86%.

Бумаги компаний, связанных с технологиями, отступили от недавних максимумов.

В четверг индекс Nikkei побил «вечный» рекорд, установленный более 34 лет назад, в 1989 году — на пике японского экономического пузыря. С начала 2024 г. он поднялся на 16,8%.

Ралли Nikkei 21 февраля было обусловлено ослаблением национальной валюты (что играет на руку японским импортерам и делает акции компаний дешевле и привлекательнее иностранных инвесторов) и ростом технологических компаний, прежде всего Nvidia.

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Источник: Минфин
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