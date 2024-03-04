Объем поставок из Турции в россию за февраль сократился на 33% — до $670 млн по сравнению с $1 млрд за аналогичный период 2023 года, следует из данных Министерства торговли республики.
Турецкий экспорт в рф упал на треть из-за угрозы вторичных санкций США
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Падение экспорта
По итогам двух месяцев года турецкий экспорт в рф составил $1,29 млрд. Годом ранее он превышал $2 млрд. В настоящее время на россию приходится всего 3,2% в общем экспорте Турции. В феврале лидерами по этому показателю стали Германия ($1,72 млрд) и США ($1,33 млрд).
Импорт из россии в Турцию в прошлом месяце также упал более чем на треть (36,65%) — с $2 млрд до $1,3 млрд год к году.
Похожая тенденция наблюдалась и в январе. Тогда экспорт из Турции в россию схлопнулся на 39%, до $631 млн по сравнению с $1 млрд за аналогичный период 2023 года. По ряду товаров торговля полностью прекратилась. В частности, это коснулось машинного оборудования, говорил источник Reuters.
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Причина падения
Причиной сокращения товарооборота стал риск вторичных санкций со стороны США. 22 декабря 2023 года американский президент Джо Байден разрешил Минфину вводить ограничения против иностранных финансовых организаций, которые помогают обслуживать сделки с участием подсанкционных лиц из рф или содействуют поставкам оборудования российскому военно-промышленному комплексу.
После этого банки в Турции начали пересматривать отношения с клиентами из рф из страха потерять доступ к доллару, на который приходится почти половина мировых финансовых транзакций. Ситуация затронула и российских экспортеров нефти, которые перестали получать деньги за проданные Анкаре баррели.
Напомним
В январе аналогичные проблемы возникли с Индией, которая отказалась принимать 14 танкеров с сахалинской нефтью сорта Sokol после того, как «Роснефть» не смогла открыть счет в ОАЭ, чтобы получать оплату в дирхамах.
В начале февраля турецкие банки стали закрывать счета российских компаний. При этом если раньше под ограничения подпадали только те, кто находился под санкциями, то теперь это распространилось почти на всех.
В кремле говорили, что ведут диалог с Турцией по поиску решения проблемы. К 20 февраля некоторые банки республики возобновили прямые платежи с россией, но только по «зеленому» перечню товаров, который включает продукты питания, медикаменты, сельхозпродукцию и текстиль.
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