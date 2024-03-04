Турецкий экспорт в рф упал на треть из-за угрозы вторичных санкций США

Объем поставок из Турции в россию за февраль сократился на 33% — до $670 млн по сравнению с $1 млрд за аналогичный период 2023 года, следует из данных Министерства торговли республики.

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Падение экспорта

По итогам двух месяцев года турецкий экспорт в рф составил $1,29 млрд. Годом ранее он превышал $2 млрд. В настоящее время на россию приходится всего 3,2% в общем экспорте Турции. В феврале лидерами по этому показателю стали Германия ($1,72 млрд) и США ($1,33 млрд).

Импорт из россии в Турцию в прошлом месяце также упал более чем на треть (36,65%) — с $2 млрд до $1,3 млрд год к году.

Похожая тенденция наблюдалась и в январе. Тогда экспорт из Турции в россию схлопнулся на 39%, до $631 млн по сравнению с $1 млрд за аналогичный период 2023 года. По ряду товаров торговля полностью прекратилась. В частности, это коснулось машинного оборудования, говорил источник Reuters.

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