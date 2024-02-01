Турецкие банки начали закрывать счета российских компаний и усложнили выдачу карт россиянам. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на ряд российских бизнесменов, финансовых консультантов и представителией бизнес-объединений.

►Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

В начале года российский бизнес стал жаловаться на приостановку платежей между россией и Турцией. Расчеты все еще заморожены, говорят собеседники газеты.

Причина

Отношение местных банков к резидентам россии резко изменилось после указа президента США Джо Байдена от 22 декабря 2023 года, которым американскому Минфину поручили в упрощенном порядке наказывать банки, нарушающие санкции против россии.

Российские бизнесмены рассказывают, что до декабря в Турции по меньшей мере два банка проводили любые операции с россией, еще два делали это осторожнее. Однако первым двум из них пригрозили внесением в SDN-лист («черный список» Минфина США), после чего они начали закрывать корсчета компаний и российских банков.

Читайте также: Турецкие банки начали отказываться принимать российские карты «Мир»

Российские финансовые консультанты подтверждают, что турецкие банки прекратили обслуживание корпоративных клиентов с российскими корнями, независимо от страны регистрации компании.

Кроме этого, турецкие банки ужесточают условия для открытия счетов россиянами — если раньше это не было проблемой и карточки заводили всем, то теперь для новых клиентов появились новые требования.

Что говорят в кремле

«Да, нам известно, и мы находимся в состоянии активного диалога с нашими турецкими партнерами и коллегами, обсуждаем эти проблемы», — сказал на пресс-брифинге пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Он признал, что турецкие банки блокируют расчеты российских компаний из-за санкций США.

Напомним

Ранее «Минфин» писал, что один из крупнейших турецких банков Turkiye Is Bankasi (Isbank) приостановил прием карт российской платежной системы «Мир» после обнародованного предупреждения Управления по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC).

OFAC обнародовало разъяснение, согласно которому финансовые институты из стран вне США, заключая соглашения с российской Национальной системой платежных карт (НСПК), могут быть вовлечены в обход американских санкций путем расширения территории использования российской платежной системы «Мир» за пределами рф.

США и ЕС усиливают давление на Турцию, чтобы преодолеть уклонение от антироссийских санкций на фоне беспокойства, что банковский сектор страны является потенциальным «бекдором» для незаконного финансирования.

Читайте: США и ЕС угрожают турецким банкам санкциями — Financial Times

Пять крупнейших банков Турции, Vakıfbank, Ziraat Bank, İş Bank, DenizBank и Halkbank являются членами платежной системы «Мир», которая была разработана Центральным банком россии как национальная альтернатива Visa и Mastercard.

Как писал «Минфин», Visa и Mastercard приостановили операции картами российских банков за рубежом. Западные официальные лица опасаются, что использование российских карт в Турции могут использовать для обхода санкций.