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3 марта 2024, 16:02 Читати українською

Президент Аргентины планирует провести саммит государств Латинской Америки в поддержку Украины: что писали западные СМИ

Financial Times: президент Аргентины планирует провести саммит государств Латинской Америки в поддержку Украины

Британская газета пишет, что президент Аргентины Хавьер Милей планирует провести «саммит поддержки Латинской Америки» для Украины в конце 2024 года.

Позиция Милея относительно войны россии против Украины отличает его среди других региональных лидеров, таких как бразилец Луис Инасиу Лула да Силва и мексиканец Андрес Мануэль Лопес Обрадор, занимающие более нейтральную позицию.

Президент Аргентины заявил, что для него приоритетны союзы с «странами, защищающими свободу», включая США, Израиль и Украину.

Кроме того, Милей передал Вооруженным силам Украины два транспортных вертолета Ми-17, которые россия передала Аргентине в 2011 году. Главное предназначение вертолетов заключалось в обеспечении аргентинских антарктических станций, а также для поисково-спасательных работ.

The Wall Street Journal: Мир на условиях россии: стало известно, что Кремль предлагал Украине для завершения войны

Президент рф Владимир Путин публично намекнул, что он был бы открыт для обсуждения вопроса о прекращении войны в Украине на условиях Москвы.

Контуры соглашения, которое, вероятно, он хочет заключить, можно увидеть в проекте мирного договора, составленном российскими и украинскими делегациями в апреле 2022 года.

В документе, датированном 15 апреля 2022 года, описывается, как участники переговоров с обеих сторон стремились положить конец боевым действиям, согласившись превратить Украину в «постоянно нейтральное государство, не участвующее в военных блоках», запретив ему восстанавливать свои вооруженные силы при поддержке Запада и оставив Крым под фактическим контролем россии.

В конце концов, договориться не удалось. Масштабы российских военных преступлений в Украине стали очевидны, военное положение Украины улучшилось, и Запад стал поставлять оружие для поддержки Киева.

Le Figaro: Макрон собирает лидеров всех партий парламента Франции для обсуждения войны в Украине

Президент Франции Эммануэль Макрон хочет обсудить войну на Украине со всеми французскими политическими силами парламента.

Президент примет в четверг 7 марта в 10:30 всех партийных лидеров с группой в парламенте в формате «встреч Сен-Дени», посвященных ситуации в Украине", — говорится в заявлении.

Bloomberg: Британия давит на Германию, призывая передать Украине ракеты Taurus

Правительство Великобритании в частном порядке призывает Германию «приостановить оправдываться» и передать Украине ракеты большой дальности Taurus.

«Высокопоставленные британские министры и чиновники неоднократно давали понять Германии, что Украине крайне необходимы ее ракеты Taurus, утверждают люди, знакомые с этим вопросом», — говорится в публикации издания.

Один британский чиновник, говоривший на условиях анонимности, заявил, что Германия должна прекратить оправдываться и передать Украине ракеты.

Великобритания предложила решение для преодоления сопротивления Берлина относительно отправки ракет, включая соглашение об обмене, согласно которому Британия будет поставлять Киеву больше собственных ракет Storm Shadow, а Германия предоставит Британии ракеты дальнего радиуса действия на замену.

Источник: Минфин
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