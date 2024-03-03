В воскресенье, 3 марта, в приложении monobank произошел технический сбой. Об этом сообщил соучредитель банка Олег Гороховский в Telegram.
В monobank произошел технический сбой (обновлено)
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«У нас технический сбой. Чиним. Простите», — написал он.
«Минфин» попросил техподдержку monobank прокомментировать ситуацию. Там заявили, что проблемы могут отразиться на работе с приложением или с проведением платежей.
Обновлено
По состоянию на 11:55 monobank работает в обычном режиме.
«Уже все хорошо. Очень извиняюсь еще раз», — сообщил Гороховский.
Источник: Минфин
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