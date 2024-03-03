Открытый интерес к биткоин-фьючерсам достиг исторического максимума

Открытый интерес к фьючерсам на биткоин на централизованных биржах достиг исторического максимума, пересекая отметку в $26 млрд. Об этом сообщает The Block со ссылкой на данные Coinglass.

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Всплеск открытого интереса превысил уровень ноября 2021 года, когда биткоин достиг исторического максимума более чем в $68 000. Это также подчеркивает увеличение торговой активности вокруг первой криптовалюты.

По данным CoinGlass, совокупный открытый интерес к фьючерсам на биткойн в пятницу, 1 марта, достиг более $26 млрд, что выше, чем в последнем квартале 2021 года, когда открытый интерес достиг пика в $24 млрд.

С начала 2024 года открытый интерес к фьючерсам на биткоин возрос, что совпадает с ростом цены на актив до недавнего максимума более чем в $64 000, достигнутого в начале этой недели.

Открытый интерес к общей стоимости всех незавершенных фьючерсных контрактов на биткоин на криптобиржах является индикатором повышенной активности рынка и настроений трейдеров по активу.

Этот всплеск открытого энтузиазма подтверждается информационной панелью данных The Block, показывающей открытый энтузиазм к фьючерсам на биткоин на таких биржах, как Binance,OKX, Deribit и остальных.

На момент написания новости биткоин торгуется около $62 300.